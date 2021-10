Retour progressif des leaders politiques: « dans les jours à venir, Lansana Kouyaté sera parmi nous » (Mohamed Cissé, Pedn)

Depuis l’éviction d’Alpha Condé du pouvoir le 5 septembre dernier, nous assistons à un retour progressif des leaders politiques et des activistes de la société civile. Mais pour l’heure, le président du PEDN n’a pas pris son vol pour la Guinée. Interrogé sur ce retard constaté, ce mercredi 6 octobre, par notre rédaction, le chargé des Relations Extérieures et Responsable par Intérim de la Communication a fait savoir que M. Kouyaté rentrera en Guinée dans les ”jours à venir”

« Le président du PEDN se prépare pour son retour. Et comme nous l’avions toujours dit, il n’allait pas se précipiter pour rentrer, parce que nous avons un parti politique qui a ses organes qui travaillent très bien. Ceux qui se précipitent pour rentrer espèrent ou estiment négocier quelque chose, pour leur intérêt ou autre chose, tel n’est pas son cas au PEDN.», a-t-il précisé.

Mohamed Cissé a, pour finir, ajouté ceci : « nous, ce que nous attendons du CNRD, c’est de mettre le pays sur les rails, préparer les conditions des élections libres et transparentes et cela ne nécessite pas forcément qu’il soit sur le terrain, parce qu’il a une équipe bien organisée sur le terrain et opérationnelle. C’est raison pour laquelle vous ne l’avez pas vu jusqu’à présent, mais dans les jours à venir, certainement, il sera parmi nous…»

Mamadou Yaya Barry

