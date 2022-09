Retrait de la CAN 2025 à la Guinée ? « Jusque-là, les autorités du pays n’ont pas été informées de cette décision par la CAF » (COCAN)

Flou autour de l’organisation de la CAN 2025 par la Guinée. Le Comité d’Organisation de la Coipe d’Afrique des nations (COCAN) a indiqué jeudi dans un communiqué que « jusque-là, les autorités du pays n’ont pas été informées de cette décision par la Confédération Africaine de Football ». Ajoutant que « tous les moyens seront déployés pour réussir ce pari. La CAN 2025 est une priorité nationale et le Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA attache du prix à l’atteinte de cet objectif ». COMMUNIQUÉ…

C’est avec regret que le Comité d’Organisation de la 35ème édition de la coupe d’Afrique des nations de football Guinée 2025 a constaté la publication des informations faisant état du retrait de cette édition à notre pays par la CAF.

Jusque-là, les autorités du pays n’ont pas été informées de cette décision par la Confédération Africaine de Football.

Cette information est lancée sur les réseaux sociaux au moment où le COCAN est en pleine réunion à son siège dans le but d’engager rapidement les travaux de réalisation des infrastructures sportives sur les différents sites de compétion.

Le COCAN rassure le peuple de Guinée que tous les moyens seront déployés pour réussir ce pari. La CAN 2025 est une priorité nationale et le Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA attache du prix à l’atteinte de cet objectif.

Le COCAN invite plutôt les uns et les autres à se ressaisir et à se joindre à la dynamique pour permettre aux Guinéens de voir leur pays être le rendez-vous de la fête du football continental.