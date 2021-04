Retrait de la candidature de KPC : ‘’je considère ce qui a été fait comme une très bonne chose’’ (Lucien Guilao)

Le roi du BTP et président du légendaire club Hafia FC, Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’ ne sera pas candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT). Il a décidé de laisser place au président sortant, Mamadou Antonio Souaré. C’est le résultat d’une négociation menée par le président de la ligue guinéenne de football professionnel, Général Mathurin Bangoura.

Joint sur la question, Lucien Beindou Guilao, ancien international guinéen et directeur de campagne de KPC a bien voulu nous expliquer :

« Ce que je voudrais vous dire, c’est que je suis arrivé dans cette aventure enrichissante par l’entremise du président KPC qui a demandé de l’accompagner dans sa quête du pouvoir entre guillemets à la Féguifoot. Et le travail qui a été accompli me rend un peu fier de tout. Maintenant, compte tenu de certains facteurs, puisque c’est le terrain qui commande, il a été décidé de passer à un consensus ou un compromis pour le bien du football. Toutes les actions qui ont été faites jusque là, que se soit en période de campagne ou en période de consensus, ont été faites pour le bien du football guinéen. Moi, en tant qu’ancien international du football guinéen et en tant qu’ancien sociétaire du Syli national, ce que me préoccupe le plus, c’est le bien être du football guinéen. Si je suis là pour KPC pour défendre sa campagne et pour la promotion du football guinéen, je suis obligé d’accepter tout ce qui se fait en termes de consensus parce que c’est pour le football guinéen. Donc je considère ce qui a été fait comme une très bonne chose. Seul l’avenir nous dira qu’on s’est trompé ou pas. Mais mon souhait est que tout ce qu’on a fait aujourd’hui aille au bénéfice du football guinéen. Tout ce qui est sur le plan individuel ne concerne personne, il ne faut pas qu’on s’arrête à ce que ça rapporte sur le plan individuel. Intéressons-nous à tout ce que ça peut apporter au football guinéen. Si le retrait de KPC aujourd’hui, à la course à la présidence de la Féguifoot peut apporter beaucoup de choses positives à notre football, je suis entièrement d’accord et je serais le plus heureux. »

Youssouf Keita

