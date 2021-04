Retrait de la candidature de KPC : ‘’le droit d’aînesse a été respecté’’ (Gal Mathurin)

Ce lundi, 5 avril, sous l’égide du général Mathurin Bangoura, président de la ligue guinéenne de football professionnel, le président du Hafia, Kerfalla Person Camara (KPC) a retiré sa candidature suite à un compromis. Il laisse la place au président sortant, Mamadou Antonio Souaré pour la présidence de la fédération guinéenne de football (Féguifoot).

Au cours de cette rencontre, le médiateur, Général Mathurin Bangoura a souligné pour la circonstance : « Aujourd’hui comme on vous l’avait dit, il fallait que nous continuons à parler entre les deux grands acteurs de notre football. Aujourd’hui, ils sont parvenus à quelque chose, c’est de mettre nos deux frères ensemble. Le président Antonio Souaré, président de la fédération guinéenne de football et le président Kerfalla Person Camara (KPC). Dans la même salle, quand on avait planté le décor, il fallait informer l’opinion nationale et internationale le but chercher par rapport à cette rencontre. Aujourd’hui, c’est chose faite, c’est de parler à nos deux frères pour le bien de notre football. Au niveau de la CAF, il y a eu combien de candidat ? Dans la sous région, on avait trois candidats à savoir le sénégalais, le mauritanien et l’ivoirien. Alors, il a fallu des démarches pour que l’on parvienne à trouver un compromis. Ce compromis qui a été trouvé au niveau international. Donc par le biais des personnes ressources, nous sommes parvenus aujourd’hui à trouver un compromis entre les velléités qui étaient déjà sur le terrain par rapport à ses deux candidats », dira-t-il entre autres.

Plus loin, le président de la ligue professionnelle précise : « Aujourd’hui, le droit d’ainesse a été respecté et aujourd’hui, ce droit de naisse a prévalu dans les négociations que nous avons menées. Les deux acteurs, je l’ai dit à un niveau un peu plus élevé, que ces deux acteurs sont à la base de l’engouement que le football guinéen a connu aujourd’hui. Cela se fait sentir sur le terrain. Il n’y aura pas deux candidats aux élections de la fédération guinéenne de football pour le poste de président exécutif. un seul candidat est retenu pour le poste de président au congrès électif de la fédération guinéenne de football. Et le candidat que nous avons retenu, après consultation, on a reçu à mettre main sur KPC pour qu’il donne la possibilité à son grand frère, Antonio Souaré de continuer à diriger la fédération guinéenne de football pendant les quatre ans à venir. »

Avec ce compromis trouvé à l’amiable entre les deux mécènes de notre football, les 65 membres statutaires sont désormais situés sur le candidat au poste de président du congrès électif du 14 mai prochain.

Kalidou