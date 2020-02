Retrait de l’OIF : ‘’les aspects les plus importants sont exécutés, il ne reste plus qu’à aller aux élections’’

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) vient d’annoncer son retrait du processus électoral en Guinée. Ce retrait qui surprend plus d’un continue d’être commenté dans la cité.

Interrogé sur la question, Souleymane Keita du RPG Arc-en-ciel (parti au pouvoir) et conseiller à la Présidence de la République pense qu’il va falloir chercher à comprendre les raisons profondes de ce retrait de la francophonie en Guinée. Lisez !

« Je viens de lire la note. Comme vous le savez, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) avait été sollicitée pour travailler avec la commission électorale nationale indépendante(CENI) en vue notamment, de veiller à l’application des recommandations de l’audit du fichier. Ce qui étonne, c’est que nous sommes à moins d’une semaine du jour du scrutin et que ce retrait intervient. Moi, j’attends de comprendre tous les contours avant de faire des commentaires. Le processus à mon avis, est en cours. A ce jour, je crois que les aspects les plus importants sont exécutés et il ne reste plus qu’à aller aux élections. Maintenant, il va falloir chercher à comprendre les raisons profondes de cette suspension d’activités ou retrait de la francophonie. Mais encore une fois, sachez que nous sommes à moins d’une semaine. Donc, je ne comprends pas qu’on puisse accompagner un processus jusqu’à moins d’une semaine pour se retirer avec des raisons qui sont évoquées. »

Propos recueillis par Elisa Camara