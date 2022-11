Retraite du CNT à Maferinyah : ce qu’il faut comprendre de cette initiative des Conseillers nationaux

La réussite de la Transition est une affaire de tous les Guinéens. Le défi est encore plus grand pour les principales institutions de la Transition. Conscient de cet enjeu et de son rôle prépondérant dans ce processus hautement historique, le Conseil National de la Transition met toutes les chances de son côté pour gagner ce pari.

Composé d’hommes et de femmes rompus à la tâche, l’organe législatif de la Transition s’est doté d’un gouvernail qui le guidera dans la bonne direction : celle de satisfaire les aspirations et exigences légitimes du vaillant peuple de Guinée. Parmi ces nombreuses attentes à satisfaire, l’élaboration d’une Constitution qui sera le véritable miroir du peuple de Guinée se trouve être au cœur des activités du CNT. Le débat d’orientation constitutionnelle permettra la participation active des populations dans l’élaboration d’une Loi fondamentale qui les ressemble et les rassemble.

En venant à Maf Village dans la sous-préfecture de Maferinyah située à seulement quelques kilomètres de la capitale, les Conseillers nationaux, au premier rang desquels, Dr. Dansa Kourouma, étaient tous conscients qu’il ne s’agissait pas d’une simple villégiature. Au contraire, Maf Village, est cette coopérative guinéenne, cet endroit calme, loin des bruits de Conakry qui offre un cadre de travail dans la sérénité. Il est un espace qui aiguise la réflexion à la dimension des enjeux de l’heure.

Dans la gibecière du CNT se retrouvent le Plan Stratégique et Opérationnel (PSO) de l’institution d’une part et une détermination sans faille à s’unir pour donner l’exemple, d’autre part. Le PSO servira dorénavant, de bréviaire dans le cadre de l’accomplissement des missions du CNT définies par la Charte de la Transition.

Les Conseillers nationaux, sous la direction du Président Dr Dansa Kourouma, ont pris trois jours pour minutieusement examiner le Plan Stratégique et Opérationnel du Conseil National de la Transition. Ce plan apporte une visibilité claire sur les différentes actions à mener et le chronogramme de leur réalisation durant tout le processus transitoire.

Faut-il préciser qu’un premier travail avait été réalisé par un Consultant, les Commissions permanentes, le cabinet du Président du CNT et l’Administration parlementaire. À Maf Village, il était donc question pour les participants, accompagnés par les partenaires techniques et financiers (PTF) de s’approprier et valider ce document stratégique.

Après avoir été passé au peigne fin, le document sera présenté prochainement en plénière pour son adoption.

L’autre aspect majeur de cette retraite à Maf Village est le fait que les Conseillers nationaux aient pu davantage renforcer leurs liens à travers un Team Building. L’objectif consiste à montrer à l’opinion qu’une véritable union nationale est possible et mutualiser les chances de réussite au Parlement. C’est avec un moral gonflé à bloc et un engagement sans faille, que les membres du CNT ont regagné Conakry, tous prêts à servir dans l’esprit de la devise du CNT, à savoir : responsabilité, intégrité et impartialité.

La Cellule de Communication du CNT