Retraite gouvernementale à Forécariah : les jalons d’une transition exemplaire en cours d’être posés (Mandian Sidibé)

🛑Par Mandian Sidibé🛑RETRAITE GOUVERNEMENTALE À FORÉCARIAH : LES JALONS D’UNE TRANSITION EXEMPLAIRE EN COURS D’ÊTRE POSÉS

ET DIEU CRÉA LE COLONEL MAMADI DOUMBOUYA POUR SAUVER LA GUINÉE ET LES GUINÉENS….

A peine s’achevait le tout premier conseil des ministres du gouvernement de Transition, voilà qu’a émergé la géniale initiative de Son Excellence le Colonel-Président de procéder à une retraite gouvernementale, essentiellement axée sur la définition de la feuille de route de ladite Transition que notre Messie national veut exemplaire, avec à la clé une solidarité gouvernementale sans faille et le rassemblement sans équivoque des Guinéens. D’où le sens du port de l’uniforme militaire par les ministres, réunis dans un bus, à destination de Kaléya.

Aussi géniale que belle, l’initiative présidentielle s’est déjà inscrite en lettres d’or dans la glorieuse histoire de la République de Guinée, remplissant les coeurs des Guinéens de tous bords confondus, concomitamment d’espoir et d’espérance, pour une Transition faisant désormais de la République de Guinée un symbole d’inspiration à nul autre pareil encore en Afrique, comme ce fut le cas, ces dimanches à jamais historiques du 28 Septembre 1958 et du 5 Septembre 2021, tous indiquant avec humilité et grandeur d’âme, le chemin conduisant inexorablement à la célébrité des grandes victoires des Peuples conscients que leur destin est au bout de leurs efforts collectifs pour la création des conditions d’une vie solidaire, agréable et conviviale.

Au sortir de leur retraite, les 《ministres militarisés》 à dessein, pour manifester le rassemblement des Guinéens prôné par l’enfant prodige de Nabaya, devront présenter au Chef Suprême des armées le trophée de guerre, fruit dintenses travaux d’une équipe qui aura toujours gagné avec les bénédictions sacrées d’un jeune soldat patriote voué à la victoire et la réussite dans l’humilité.

Les outils perfectionnés, fruits des intelligences collectives, obtenus au terme de la retraite, devront pouvoir rassurer les Guinéens de ce que bientôt la Guinée sortira de l’ornière pour la jouissance méritée du travail collectif, le seul capable de nous produire notre bonheur commun. Grâce au Colonel-Président, la Guinée est en train d’écrire positivement une nouvelle page de son histoire.

Sans démagogie aucune, avec le Colonel Mamadi Doumbouya, c’est la Guinée qui gagne…..

Mandian SIDIBE

Journaliste, Ancien Directeur Général de la radio 《Planète FM 》