Retraités : le ministre encourage à organiser des cérémonies de départ dans la dignité

Les 6300 fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite dès janvier 2022 niront pas dans l’anonymat. Le ministre du Travail et de la Fonction publique Julien Yombouno a, dans un communiqué, encouragé que des cérémonies de départ dans la dignité et l’honneur soient organisées en guise de remerciement aux personnes concernées. Une manière éloquente pour la Nation de rendre hommage à ces milliers de travailleurs..👇👇

Conformément à l’Arrêté 𝐍° 𝟐𝟔𝟑𝟕/𝐌𝐓𝐅𝐏/𝐃𝐍𝐅𝐏 𝐝𝐮 𝟐𝟑 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, portant mise à la retraite de 6300 Fonctionnaires et Contractuels de divers Départements, Gouvernorats, Préfectures et Communes, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique confirme que ledit arrêté prend effet à partir du 1er janvier 2022.

Par la même occasion, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique félicite les agents concernés pour les loyaux services rendus à la Nation tout au long de leur carrière administrative.

Par conséquent, encourage les Ministres, Gouverneurs, Préfets et Maires à remercier les personnes concernées et d’organiser des cérémonies de départ dans la dignité et dans l’honneur.

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique remercie d’avance les Ministres, Gouverneurs, Préfets et Maires et sait compter sur leur collaboration pour la bonne application du présent communiqué.

𝐉𝐮𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐘𝐎𝐌𝐁𝐎𝐔𝐍𝐎

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐞𝐥𝐥𝐮𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭.