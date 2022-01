Réunion du CPP : cinq commissions validées, la commission chronogramme et durée de la transition présidée par l’ANAD de Cellou Dalein Diallo

Le collectif des partis politiques (CPP) s’est une nouvelle fois réuni ce lundi, 17 janvier 2022, au siège de la CORED, à Dixinn. Des décisions importantes ont été prises à l’issue de la réunion qui a durée plusieurs heures.

Outre la désignation de Cellou Dalein Diallo de l’ANAD comme porte-parole, le collectif des partis politiques a validé la mise en place de cinq (05) commissions et de leurs responsables.

Ainsi, la commission chargée du chronogramme et de la durée de la transition est présidée par l’ANAD, dirigée par Cellou Dalein Diallo.

« le troisième point a porté sur la validation des commissions. Une commission constitution présidée par la coalition dirigée par Docteur Sékou Koureïssy Condé. Il y a la deuxième commission code électoral, présidé par ADC-BOC, de Ibrahima Sory Diallo. La commission Organe de Gestion des Elections est présidée par le FNDC Politique. La commission fichier électoral présidée par AD. La commission chronogramme et durée de la transition est présidée par l’ANAD », a déclaré Makalé Traoré, la porte-parole suppléante du CPP.

Il faut noter que quelques coalitions politiques n’ont pas pris part à la rencontre de ce lundi. Il s’agit de : la COPED, le FNDC politique, la CPR et l’AD.

Reste à savoir si les coalitions politiques absentes de la rencontre de ce lundi, 17 janvier vont s’accorder sur les décisions prises.

