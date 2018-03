Réunion du SLECG : pas encore de fumée blanche

Les Guinéens ont le regard tourné vers le SLECG version Aboubacar Soumah qui est toujours en conclave dans un lieu tenu pour le moment secret. Les syndicalistes dissidents tablent sur une invitation du chef de l’Etat au palais Sékhoutouréya ce mardi dans la soirée.

A 11h, les syndicalistes étaient toujours en conclave, promettant de livrer à la presse le contenu de leur décision : »faut-il aller ensemble chez le chef de l’Etat avec ou sans le secrétaire général Aboubacar Soumah ou laisser le secrétaire général seul piloter la chose? » Toutes ces questions sont en débat quand on sait que Soumah avait soutenu qu’il ne rencontrera pas le président de la République. « J’ai affaire aux ministres et non au chef de l’Etat », avait-il indiqué.

Le système éducatif guinéen est à nouveau paralysé depuis le 12 février dernier suite à un appel de la branche dissidente du SLECG qui réclame meilleure condition de vie.

Noumoukè S.

Commentaires

commentaires