Revalorisation des bourses des étudiants: « il faut aussi penser à la construction des dortoirs » (SG collectif des étudiants)

Le secrétaire général du collectif des étudiants de Guinée, Ibrahima Sory Sylla, a salué au micro de Mediaguinee, hier samedi 13 août, la décision prise par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour revaloriser les bourses des étudiants. Il a par ailleurs sollicité la construction des dortoirs dans les universités.

« C’est une grande fierté pour nous. Parce que vous et nous savons tous les conditions dans lesquelles les étudiants se sont retrouvés à un moment donné de notre histoire. Et, si la transition vient changer la physionomie de ces étudiants, franchement c’est quelque chose qui est trop salutaire. Mais, il reste encore insuffisant à cause des problèmes qui sont là, notamment: l’affaire de logements, de transports, de nourritures et tant de choses selon la situation géographique. Par exemple: quand nous prenons le cas de Conakry, vous allez voir un logement de qualité, une seule chambre coûte très cher, au moins 150mille fg, 200mille fg ou s’il faut même 250 mille fg. Peu sont ces étudiants qui se font accompagner par leurs parents du point de vue financement. Nous lançons aux nouvelles autorités pour qu’elles pensent à la mise en place des dortoirs. Parce que ces dortoirs pourront résoudre trois (3) problèmes notamment: le problème de logements, ensuite le transport. Si les bus sont venus, effectivement, c’est pour venir au secours des étudiants. Donc, ça leur permettra d’économiser des bourses d’entretien qu’ils reçoivent. En tout cas, nous trouvons comme une grande solution la mise en place des dortoirs », a déclaré le SG du collectif des étudiants de Guinée, Ibrahima Sory Sylla.

Et de rappeler ceci : « nos revendications n’étaient pas portées sur l’augmentation des pécules. Nos revendications allaient dans le sens du paiement de ces bourses afin que les étudiants puissent effectuer leurs déplacements et rejoindre leurs familles respectives. Mais, si par occasion le président de la république a pensé à l’augmentation vu les conditions d’études des étudiants, franchement, c’est salutaire. »

Par ailleurs, le SG du collectif des étudiants de Guinée, a indiqué qu’il y a des arriérés impayés et que cela varie selon les universités.

Elisa Camara