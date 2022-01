Revalorisation des pensions, COCAN, festival du Fouta-Djallon : les grandes décisions du conseil des ministres

🛑𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄-𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐔 𝐉𝐄𝐔𝐃𝐈 𝟔 𝐉𝐀𝐍𝐕𝐈𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟐

La session ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 6 janvier 2022 de 10h Ă 12h sous la haute autoritĂ© de son đ„đ±đœđžđ„đ„đžđ§đœđž đŒđšđ§đŹđąđžđźđ« đ„đž đđ«đžÌđŹđąđđžđ§đ­ 𝐝𝐞 đ„đš đ“đ«đšđ§đŹđąđ­đąđšđ§, đđ«đžÌđŹđąđđžđ§đ­ 𝐝𝐼 𝐂𝐍𝐑𝐃, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 đ„â€™đ„Ìđ­đšđ­, 𝐂𝐡𝐞𝐟 đŹđźđ©đ«đžÌ‚đŠđž 𝐝𝐞𝐬 đ€đ«đŠđžÌđžđŹ, đ„đž đ‚đšđ„đšđ§đžđ„ 𝐌𝐚𝐩𝐚𝐝𝐱 𝐃𝐎𝐔𝐌𝐁𝐎𝐔𝐘𝐀.

𝑳𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔 𝒔𝒖𝒊𝒗𝒂𝒏𝒕𝒔 đ’†Ìđ’•đ’‚đ’Šđ’†đ’đ’• 𝒊𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒔 đ’‚Ì€ 𝒍’𝒐𝒓𝒠𝒓𝒆 𝒠𝒖 𝒋𝒐𝒖𝒓 :

𝐈. 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐀𝐆𝐄 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐍 𝐄𝐗𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐈𝐄𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐔 𝐂𝐍𝐑𝐃, 𝐂𝐇𝐄𝐠𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐓𝐀𝐓, 𝐂𝐇𝐄𝐠𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐀𝐑𝐌𝐄𝐄𝐒.

𝐈𝐈. 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐑𝐃𝐈 𝟒 𝐉𝐀𝐍𝐕𝐈𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟐.

𝐈𝐈𝐈. 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐌𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐒

𝐈𝐕. 𝐃𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒

Au titre du premier point de l’ordre du jour, Son đ„đ±đœđžđ„đ„đžđ§đœđž đŒđšđ§đŹđąđžđźđ« đ„đž đđ«đžÌđŹđąđđžđ§đ­ 𝐝𝐞 đ„đš đ“đ«đšđ§đŹđąđ­đąđšđ§, đ‚đšđ„đšđ§đžđ„ 𝐌𝐚𝐩𝐚𝐝𝐱 𝐃𝐹𝐼𝐩𝐛𝐹𝐼đČ𝐚, a instruit le Ministre DĂ©lĂ©guĂ© Ă la DĂ©fense de procĂ©der Ă un inventaire exhaustif des Ă©quipements agricoles de son dĂ©partement qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour contribuer au programme de dĂ©veloppement agricole de la GuinĂ©e.

Il a Ă©galement demandĂ© au Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage Ă faire en sorte que notre pays soit dans l’avenir moins dĂ©pendant des importations de riz et des produits avicoles.Concernant le secteur des Arts et de la Culture, le chef de l’État, a saluĂ©, Ă cet effet, la participation du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, M. Alpha Soumah, Ă la 6Ăšme Ă©dition du Festival Culturel du Fouta Djallon organisĂ©e fin dĂ©cembre Ă LabĂ©. Le PrĂ©sident a rappelĂ© que la culture Ă©tait un facteur d’unitĂ© et de rayonnement de la GuinĂ©e Ă l’international. Il est temps de reconquĂ©rir cette place.

Pour le Ministre des infrastructures, 𝐋𝐞 đ‚đšđ„đšđ§đžđ„ 𝐌𝐚𝐩𝐚𝐝𝐱 𝐃𝐎𝐔𝐌𝐁𝐎𝐔𝐘𝐀 a instruit d’élaborer un Plan Directeur du Port Autonome et d’accĂ©lĂ©rer les travaux d’extension.

Pour le ministĂšre de l’action sociale, le PrĂ©sident de la Transition a expliquĂ© que l’accompagnement des retraitĂ©s de la Fonction publique doit ĂȘtre une prioritĂ© pour le Premier Ministre et le Gouvernement Ă travers notamment la recherche d’une solution de revalorisation des pensions.

Au Ministre de la Jeunesse et des Sports, 𝐋𝐞 đ‚đšđ„đšđ§đžđ„ 𝐌𝐚𝐩𝐚𝐝𝐱 𝐃𝐎𝐔𝐌𝐁𝐎𝐔𝐘𝐀 a demandĂ© de revoir la composition du ComitĂ© d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) avant d’engager les dĂ©penses.

Enfin, en souhaitant la bienvenue au Ministre de la Justice, 𝐌𝐞 đŒđšđ«đąđ›đš đ€đ„đšđąđ§ đŠđšđ§đžÌ, le Chef de l’État a rappelĂ© tout son attachement Ă une Justice qualifiĂ©e, indĂ©pendante, impartiale et rigoureuse.

𝐈𝐈. 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐑𝐃𝐈 𝟐𝟏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟏.

Dans sa communication, le Premier Ministre, 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐼 đ†đšđźđŻđžđ«đ§đžđŠđžđ§đ­, đŒđšđ§đŹđąđžđźđ« 𝐌𝐹𝐡𝐚𝐩𝐞𝐝 𝐁𝐄𝐀𝐕𝐎𝐆𝐔𝐈, a abordĂ© deux points au titre de son message. Tout d’abord il a souhaitĂ© la bienvenue dans le groupe au nouveau Ministre de la Justice, Me Moriba Alain KonĂ©. Tout en lui rappelant la trĂšs lourde charge qui lui incombe de diriger ce ministĂšre, il l’a assurĂ© son soutien total ainsi que celui de l’ensemble de ses nouveaux collĂšgues. Ensuite, il a informĂ© le Conseil du sinistre survenu Ă Boffa avec l‘incendie qui a ravagĂ© tout un village. Il a notifiĂ© au Conseil que sur instruction de son Excellence M. le PrĂ©sident de la RĂ©publique, il avait conduit une dĂ©lĂ©gation ministĂ©rielle sur place afin de constater les dĂ©gĂąts et apporter un soutien moral et matĂ©riel de son Excellence M. le PrĂ©sident de la RĂ©publique, de lui-mĂȘme, du Gouvernement et de l’ensemble du peuple de GuinĂ©e aux personnes sinistrĂ©es.

Au titre des communications, le Ministre de la Culture du Tourisme et de l’Artisanat a fait une communication relative au projet de vulgarisation des conventions internationales sur la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel National. Le Ministre a rappelĂ© que la RĂ©publique de GuinĂ©e est dotĂ©e d’un patrimoine culturel matĂ©riel et immatĂ©riel trĂšs riche et variĂ©. En effet, disait-il, les quatre (4) rĂ©gions naturelles regorgent d’un nombre important de sites et monuments historiques, de sites archĂ©ologiques, de paysages culturels, d’ensembles architecturaux et d’innombrables pratiques rituelles, artistiques et culturelles qui leur sont associĂ©es. Par consĂ©quent, il a estimĂ© qu’il Ă©tait temps, Ă l’instar des autres Nations du monde.

Au cours du débat, plusieurs membres du gouvernement présents se sont exprimés. Les avis ont porté notamment entre autres sur :

 𝘓’đ˜Șđ˜źđ˜±đ˜°đ˜łđ˜”đ˜ąđ˜Żđ˜€đ˜Š đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜€đ˜¶đ˜­đ˜”đ˜¶đ˜łđ˜Š đ˜Šđ˜” đ˜„đ˜Š 𝘮𝘱 đ˜±đ˜łđ˜ŠÌđ˜Žđ˜Šđ˜łđ˜·đ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜±đ˜°đ˜¶đ˜ł đ˜¶đ˜Żđ˜Š đ˜Żđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯.

 𝘓𝘱 đ˜Żđ˜ŠÌđ˜€đ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜Șđ˜”đ˜ŠÌ đ˜„đ˜Š 𝘧𝘱đ˜Ș𝘳𝘩 đ˜¶đ˜Ż đ˜Șđ˜Żđ˜·đ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜ąđ˜Ș𝘳𝘩 đ˜€đ˜°đ˜źđ˜±đ˜­đ˜Šđ˜” đ˜„đ˜Š đ˜”đ˜°đ˜¶đ˜Ž 𝘭𝘩𝘮 𝘮đ˜Șđ˜”đ˜Šđ˜Ž đ˜”đ˜°đ˜¶đ˜łđ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜Șđ˜Čđ˜¶đ˜Šđ˜Ž đ˜„đ˜¶ đ˜±đ˜ąđ˜ș𝘮, đ˜„đ˜Š 𝘭𝘩𝘮 đ˜łđ˜ŠÌđ˜±đ˜Šđ˜łđ˜”đ˜°đ˜łđ˜Ș𝘩𝘳 đ˜Šđ˜” đ˜„đ˜Š 𝘭𝘩𝘮 đ˜·đ˜¶đ˜­đ˜šđ˜ąđ˜łđ˜Ș𝘮𝘩𝘳.

 𝘓𝘱 đ˜łđ˜Šđ˜Žđ˜”đ˜ąđ˜¶đ˜łđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜§đ˜Šđ˜Žđ˜”đ˜Șđ˜·đ˜ąđ˜­đ˜Ž đ˜Żđ˜ąđ˜”đ˜Șđ˜°đ˜Żđ˜ąđ˜¶đ˜č đ˜Šđ˜” đ˜ąđ˜¶đ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Ž đ˜”đ˜łđ˜°đ˜¶đ˜±đ˜Šđ˜Ž đ˜ąđ˜łđ˜”đ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜Șđ˜Čđ˜¶đ˜Šđ˜Ž đ˜Čđ˜¶đ˜Ș đ˜łđ˜Šđ˜±đ˜łđ˜ŠÌđ˜Žđ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜ąđ˜Șđ˜Šđ˜Żđ˜” 𝘭𝘩𝘮 đ˜·đ˜ąđ˜­đ˜Šđ˜¶đ˜łđ˜Ž đ˜€đ˜¶đ˜­đ˜”đ˜¶đ˜łđ˜Šđ˜­đ˜­đ˜Šđ˜Ž đ˜Šđ˜” đ˜ąđ˜łđ˜”đ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜Șđ˜Čđ˜¶đ˜Šđ˜Ž đ˜„đ˜¶ đ˜±đ˜ąđ˜ș𝘮.

 𝘓𝘱 𝘼đ˜Ș𝘮𝘩 𝘩𝘯 đ˜ąđ˜„đ˜ŠÌđ˜Čđ˜¶đ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„đ˜Š đ˜­â€™đ˜ąđ˜łđ˜” đ˜Šđ˜” đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜€đ˜¶đ˜­đ˜”đ˜¶đ˜łđ˜Š đ˜ąđ˜·đ˜Šđ˜€ đ˜­â€™đ˜ŠÌđ˜„đ˜¶đ˜€đ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜Żđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯𝘱𝘭𝘩 𝘱𝘧đ˜Ș𝘯 đ˜„đ˜Š đ˜±đ˜Šđ˜łđ˜źđ˜Šđ˜”đ˜”đ˜łđ˜Š đ˜ąđ˜¶đ˜č đ˜šđ˜ŠÌđ˜Żđ˜ŠÌđ˜łđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯𝘮 đ˜ąđ˜€đ˜”đ˜¶đ˜Šđ˜­đ˜­đ˜Šđ˜Ž đ˜Šđ˜” đ˜§đ˜¶đ˜”đ˜¶đ˜łđ˜Šđ˜Ž đ˜„đ˜Š 𝘮’𝘩𝘯 đ˜Șđ˜źđ˜±đ˜łđ˜ŠÌđ˜šđ˜Żđ˜Šđ˜ł đ˜Šđ˜” 𝘮’𝘩𝘯 đ˜ąđ˜±đ˜±đ˜łđ˜°đ˜±đ˜łđ˜Ș𝘩𝘳.

 𝘓𝘩 đ˜„đ˜ŠÌđ˜·đ˜Šđ˜­đ˜°đ˜±đ˜±đ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜„â€™đ˜¶đ˜Żđ˜Š đ˜±đ˜°đ˜­đ˜Șđ˜”đ˜Șđ˜Čđ˜¶đ˜Š đ˜±đ˜¶đ˜Łđ˜­đ˜Șđ˜Čđ˜¶đ˜Š đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜€đ˜¶đ˜­đ˜”đ˜¶đ˜łđ˜Š, đ˜„đ˜¶ đ˜”đ˜°đ˜¶đ˜łđ˜Ș𝘮𝘼𝘩 đ˜Šđ˜” đ˜„đ˜Š đ˜­â€™đ˜ąđ˜łđ˜”đ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜Żđ˜ąđ˜” đ˜ąđ˜·đ˜Šđ˜€ đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜°đ˜Łđ˜«đ˜Šđ˜€đ˜”đ˜Ș𝘧𝘮 đ˜„đ˜Š đ˜€đ˜°đ˜¶đ˜łđ˜” đ˜Šđ˜” 𝘼𝘰đ˜ș𝘩𝘯 đ˜”đ˜Šđ˜łđ˜źđ˜Š đ˜±đ˜łđ˜ŠÌđ˜€đ˜Ș𝘮 đ˜±đ˜Šđ˜łđ˜źđ˜Šđ˜”đ˜”đ˜ąđ˜Żđ˜” đ˜­đ˜Šđ˜¶đ˜łđ˜Ž đ˜·đ˜¶đ˜­đ˜šđ˜ąđ˜łđ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯𝘮.

 𝘓𝘱 đ˜Żđ˜ŠÌđ˜€đ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜Șđ˜”đ˜ŠÌ đ˜„đ˜Š đ˜±đ˜łđ˜°đ˜”đ˜ŠÌđ˜šđ˜Šđ˜ł đ˜­â€™đ˜ąđ˜łđ˜” đ˜Šđ˜” 𝘭𝘱 đ˜€đ˜¶đ˜­đ˜”đ˜¶đ˜łđ˜Š đ˜šđ˜¶đ˜Șđ˜Żđ˜ŠÌđ˜Šđ˜Żđ˜Żđ˜Š đ˜±đ˜ąđ˜ł đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜Łđ˜łđ˜Šđ˜·đ˜Šđ˜”đ˜Ž đ˜Šđ˜” đ˜ąđ˜¶đ˜”đ˜łđ˜Šđ˜Ž đ˜±đ˜ąđ˜”đ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜Ž đ˜ąÌ€ 𝘭’đ˜Șđ˜Żđ˜Žđ˜”đ˜ąđ˜ł đ˜„đ˜Š đ˜±đ˜­đ˜¶đ˜Žđ˜Șđ˜Šđ˜¶đ˜łđ˜Ž đ˜±đ˜ąđ˜ș𝘮 đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜Žđ˜°đ˜¶đ˜Ž-đ˜łđ˜ŠÌđ˜šđ˜Ș𝘰𝘯.

 𝘓𝘱 đ˜Żđ˜ŠÌđ˜€đ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜Șđ˜”đ˜ŠÌ đ˜„â€™đ˜ąđ˜·đ˜°đ˜Ș𝘳 đ˜¶đ˜Ż đ˜źđ˜¶đ˜Žđ˜ŠÌđ˜Š đ˜Żđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯𝘱𝘭 đ˜„đ˜Ș𝘹𝘯𝘩 𝘮𝘩𝘭𝘰𝘯 𝘭𝘩𝘮 đ˜Žđ˜”đ˜ąđ˜Żđ˜„đ˜ąđ˜łđ˜„đ˜Ž đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜łđ˜Żđ˜ąđ˜”đ˜Șđ˜°đ˜Żđ˜ąđ˜¶đ˜č.

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage a fait une communication portant sur la campagne Agricole 2022-2023 et les Ă©quipements agricoles. Elle s’articulait sur trois (3) principaux sujets qui sont (i) le mĂ©canisme de distribution et de gestion des engrais, (ii) l’inventaire et l’état actuel des Ă©quipements agricoles et (iii) la nĂ©cessitĂ© de se doter d’un code foncier rural.

Pour conclure sa communication, le Ministre a fait certaines propositions/recommandations au Conseil Interministériel dont entre autres :

𝘱) đ˜Šđ˜°đ˜Żđ˜€đ˜Šđ˜łđ˜Żđ˜ąđ˜Żđ˜” 𝘭𝘱 đ˜„đ˜Șđ˜Žđ˜±đ˜°đ˜Żđ˜Ș𝘣đ˜Ș𝘭đ˜Șđ˜”đ˜ŠÌ đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜łđ˜ąđ˜Żđ˜”đ˜Ž đ˜±đ˜°đ˜¶đ˜ł 𝘭𝘩 đ˜­đ˜ąđ˜Żđ˜€đ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜€đ˜ąđ˜źđ˜±đ˜ąđ˜šđ˜Żđ˜Š 𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Š :

đ˜Ș. 𝘓𝘱 đ˜łđ˜ŠÌđ˜ąđ˜€đ˜”đ˜Șđ˜·đ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„đ˜¶ đ˜±đ˜łđ˜ŠÌ‚đ˜” đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 𝘉𝘈𝘋𝘌𝘈 đ˜„â€™đ˜¶đ˜Ż đ˜źđ˜°đ˜Żđ˜”đ˜ąđ˜Żđ˜” đ˜„đ˜Š 55 𝘼đ˜Ș𝘭𝘭đ˜Ș𝘰𝘯𝘮 𝘜𝘚𝘋 đ˜±đ˜ąđ˜ł 𝘭𝘩 𝘼đ˜Ș𝘯đ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜ŠÌ€đ˜łđ˜Š đ˜„đ˜Š đ˜­â€™đ˜ŒÌđ˜€đ˜°đ˜Żđ˜°đ˜źđ˜Ș𝘩 đ˜Šđ˜” đ˜„đ˜Šđ˜Ž 𝘍đ˜Șđ˜Żđ˜ąđ˜Żđ˜€đ˜Šđ˜Ž ;

đ˜Șđ˜Ș. 𝘓𝘩 đ˜­đ˜ąđ˜Żđ˜€đ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜€đ˜°đ˜źđ˜źđ˜ąđ˜Żđ˜„đ˜Š đ˜Žđ˜¶đ˜ł 𝘭𝘱 𝘣𝘱𝘮𝘩 đ˜„đ˜Šđ˜Ž 𝘣𝘩𝘮𝘰đ˜Ș𝘯𝘮 𝘩đ˜čđ˜±đ˜łđ˜Șđ˜źđ˜ŠÌđ˜Ž đ˜±đ˜°đ˜¶đ˜ł 𝘭𝘱 đ˜€đ˜ąđ˜źđ˜±đ˜ąđ˜šđ˜Żđ˜Š 2022-2023 ;

đ˜Șđ˜Șđ˜Ș. 𝘓𝘩 đ˜łđ˜Šđ˜€đ˜łđ˜¶đ˜”đ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜„đ˜Š đ˜±đ˜łđ˜Șđ˜·đ˜ŠÌđ˜Ž đ˜±đ˜°đ˜¶đ˜ł 𝘭𝘱 đ˜€đ˜°đ˜źđ˜źđ˜Šđ˜łđ˜€đ˜Ș𝘱𝘭đ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜Šđ˜” 𝘭𝘱 đ˜„đ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜łđ˜Șđ˜Łđ˜¶đ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜łđ˜ąđ˜Żđ˜”đ˜Ž ;𝘣) đ˜Šđ˜°đ˜Żđ˜€đ˜Šđ˜łđ˜Żđ˜ąđ˜Żđ˜” 𝘭𝘱 đ˜źđ˜ŠÌđ˜€đ˜ąđ˜Żđ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Š :

đ˜Ș. 𝘓𝘩 đ˜łđ˜Šđ˜€đ˜łđ˜¶đ˜”đ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜„đ˜Š đ˜„đ˜Šđ˜¶đ˜č đ˜°đ˜±đ˜ŠÌđ˜łđ˜ąđ˜”đ˜Šđ˜¶đ˜łđ˜Ž đ˜±đ˜łđ˜Șđ˜·đ˜ŠÌđ˜Ž đ˜±đ˜°đ˜¶đ˜ł 𝘭𝘱 đ˜šđ˜Šđ˜Žđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜ŠÌđ˜Čđ˜¶đ˜Șđ˜±đ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜Ž 𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Šđ˜Ž đ˜Šđ˜” 𝘭𝘱 đ˜Žđ˜ŠÌđ˜€đ˜¶đ˜łđ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„đ˜Šđ˜Ž 𝘩𝘯𝘹đ˜Ș𝘯𝘮 𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Šđ˜Ž đ˜ąÌ€ đ˜”đ˜łđ˜ąđ˜·đ˜Šđ˜łđ˜Ž 𝘭’đ˜Șđ˜Żđ˜Žđ˜”đ˜ąđ˜­đ˜­đ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„â€™đ˜¶đ˜Ż 𝘮đ˜șđ˜Žđ˜”đ˜ŠÌ€đ˜źđ˜Š đ˜„đ˜Š đ˜šđ˜ŠÌđ˜°đ˜­đ˜°đ˜€đ˜ąđ˜­đ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 𝘎𝘗𝘚 ;

đ˜Șđ˜Ș. 𝘓𝘱 đ˜§đ˜ąđ˜€đ˜Ș𝘭đ˜Șđ˜”đ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„â€™đ˜ąđ˜€đ˜Čđ˜¶đ˜Ș𝘮đ˜Șđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯𝘮 đ˜„đ˜Š đ˜źđ˜ąđ˜”đ˜ŠÌđ˜łđ˜Ș𝘩𝘭 𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Š 𝘩𝘯 đ˜ŠÌđ˜­đ˜Ș𝘼đ˜Șđ˜Żđ˜ąđ˜Żđ˜” 𝘭’đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜ŠÌđ˜šđ˜łđ˜ąđ˜­đ˜Șđ˜”đ˜ŠÌ đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜„đ˜łđ˜°đ˜Șđ˜”đ˜Ž đ˜„đ˜Š đ˜„đ˜°đ˜¶đ˜ąđ˜Żđ˜Š ; đ˜“â€™đ˜ąđ˜€đ˜Čđ˜¶đ˜Ș𝘮đ˜Șđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜±đ˜łđ˜°đ˜šđ˜łđ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜Șđ˜·đ˜Š đ˜„â€™đ˜Šđ˜Żđ˜·đ˜Ș𝘳𝘰𝘯 1000 đ˜Żđ˜°đ˜¶đ˜·đ˜Šđ˜­đ˜­đ˜Šđ˜Ž đ˜źđ˜ąđ˜€đ˜©đ˜Ș𝘯𝘩𝘮 (đ˜„đ˜°đ˜Żđ˜” 300 đ˜±đ˜°đ˜¶đ˜ł đ˜¶đ˜Ż đ˜„đ˜ŠÌđ˜±đ˜ąđ˜łđ˜”) đ˜±đ˜°đ˜¶đ˜ł đ˜€đ˜°đ˜źđ˜±đ˜­đ˜ŠÌđ˜”đ˜Šđ˜ł 𝘭𝘩𝘮 đ˜ŠÌđ˜Čđ˜¶đ˜Șđ˜±đ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜Ž đ˜„đ˜Šđ˜Ž 𝘊𝘗𝘈 đ˜Šđ˜” đ˜€đ˜ŠÌđ˜„đ˜Šđ˜ł đ˜ąđ˜¶đ˜č đ˜±đ˜°đ˜±đ˜¶đ˜­đ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯𝘮 đ˜ąÌ€ đ˜”đ˜łđ˜ąđ˜·đ˜Šđ˜łđ˜Ž đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜źđ˜ŠÌđ˜€đ˜ąđ˜Żđ˜Ș𝘮𝘼𝘩𝘮 đ˜„đ˜Š đ˜€đ˜łđ˜ŠÌđ˜„đ˜Șđ˜”-𝘣𝘱đ˜Ș𝘭 ; đ˜“â€™đ˜¶đ˜”đ˜Ș𝘭đ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„đ˜Šđ˜Ž 100 đ˜”đ˜łđ˜ąđ˜€đ˜”đ˜Šđ˜¶đ˜łđ˜Ž đ˜Žđ˜ŠÌđ˜€đ˜¶đ˜łđ˜Șđ˜Žđ˜ŠÌđ˜Ž đ˜ąđ˜¶ 𝘯đ˜Șđ˜·đ˜Šđ˜ąđ˜¶ đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜Žđ˜Šđ˜Żđ˜„đ˜ąđ˜łđ˜źđ˜Šđ˜łđ˜Ș𝘩 đ˜ąÌ€ 𝘚𝘰𝘯𝘧𝘰𝘯đ˜Ș𝘱 ;

đ˜€) đ˜Šđ˜°đ˜Żđ˜€đ˜Šđ˜łđ˜Żđ˜ąđ˜Żđ˜” 𝘭𝘩 đ˜€đ˜°đ˜„đ˜Š đ˜§đ˜°đ˜Żđ˜€đ˜Ș𝘩𝘳 đ˜łđ˜¶đ˜łđ˜ąđ˜­ :

đ˜Ș. 𝘓𝘱 𝘼đ˜Ș𝘮𝘩 𝘩𝘯 đ˜±đ˜­đ˜ąđ˜€đ˜Š đ˜„â€™đ˜¶đ˜Żđ˜Š đ˜€đ˜°đ˜źđ˜źđ˜Ș𝘮𝘮đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜łđ˜źđ˜Ș𝘯đ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜ŠÌđ˜łđ˜Ș𝘩𝘭𝘭𝘩 đ˜Čđ˜¶đ˜Ș đ˜ąđ˜¶đ˜łđ˜ą đ˜±đ˜°đ˜¶đ˜ł 𝘼đ˜Ș𝘮𝘮đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„đ˜Š đ˜±đ˜łđ˜°đ˜±đ˜°đ˜Žđ˜Šđ˜ł đ˜¶đ˜Ż đ˜źđ˜ŠÌđ˜€đ˜ąđ˜Żđ˜Ș𝘮𝘼𝘩 đ˜łđ˜ąđ˜±đ˜Șđ˜„đ˜Š đ˜Šđ˜” đ˜Žđ˜ŠÌđ˜€đ˜¶đ˜łđ˜Șđ˜Žđ˜ŠÌ đ˜„đ˜Š 𝘧𝘰𝘳𝘼𝘱𝘭đ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜Łđ˜ąđ˜¶đ˜č đ˜Žđ˜¶đ˜ł 𝘭𝘩𝘮 đ˜„đ˜°đ˜źđ˜ąđ˜Ș𝘯𝘩𝘮 𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Šđ˜Ž đ˜ąđ˜·đ˜ąđ˜Żđ˜” 𝘭𝘩 đ˜„đ˜ŠÌđ˜Łđ˜¶đ˜” đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜€đ˜ąđ˜źđ˜±đ˜ąđ˜šđ˜Żđ˜Š 2022-2023 ;

đ˜Șđ˜Ș. 𝘓𝘱 𝘼đ˜Ș𝘮𝘩 𝘩𝘯 Ć“đ˜¶đ˜·đ˜łđ˜Š đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜đ˜Šđ˜¶đ˜Ș𝘭𝘭𝘩 đ˜„đ˜Š đ˜™đ˜°đ˜¶đ˜”đ˜Š đ˜Žđ˜¶đ˜ł 𝘭𝘩 đ˜§đ˜°đ˜Żđ˜€đ˜Ș𝘩𝘳 𝘈𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Š đ˜łđ˜¶đ˜łđ˜ąđ˜­ đ˜Čđ˜¶đ˜Ș đ˜ąđ˜Łđ˜°đ˜¶đ˜”đ˜Ș𝘳𝘱 đ˜ąÌ€ đ˜­â€™đ˜ŠÌđ˜­đ˜ąđ˜Łđ˜°đ˜łđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜„â€™đ˜¶đ˜Żđ˜Š đ˜±đ˜°đ˜­đ˜Șđ˜”đ˜Șđ˜Čđ˜¶đ˜Š đ˜§đ˜°đ˜Żđ˜€đ˜Șđ˜ŠÌ€đ˜łđ˜Š 𝘈𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Š đ˜Šđ˜” đ˜„â€™đ˜¶đ˜Żđ˜Š 𝘭𝘰đ˜Ș đ˜§đ˜°đ˜Żđ˜€đ˜Șđ˜ŠÌ€đ˜łđ˜Š 𝘈𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Š đ˜ąđ˜·đ˜Šđ˜€ đ˜­â€™đ˜ąđ˜€đ˜€đ˜°đ˜źđ˜±đ˜ąđ˜šđ˜Żđ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜„đ˜Š 𝘭’𝘈𝘍𝘋 ;

Au cours du débat, plusieurs membres du gouvernement se sont exprimés. Les avis ont porté notamment entre autres sur :

‱ 𝘓𝘱 đ˜Żđ˜ŠÌđ˜€đ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜Șđ˜”đ˜ŠÌ đ˜„â€™đ˜ąđ˜·đ˜°đ˜Ș𝘳 đ˜¶đ˜Żđ˜Š đ˜·đ˜Ș𝘮đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜Šđ˜” đ˜¶đ˜Żđ˜Š đ˜±đ˜°đ˜­đ˜Șđ˜”đ˜Șđ˜Čđ˜¶đ˜Š 𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Š 𝘣đ˜Ș𝘩𝘯 đ˜„đ˜ŠÌđ˜§đ˜Ș𝘯đ˜Șđ˜” ;

‱ 𝘓𝘱 đ˜Żđ˜ŠÌđ˜€đ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜Șđ˜”đ˜ŠÌ đ˜„đ˜Š đ˜łđ˜Šđ˜·đ˜°đ˜Ș𝘳 𝘭𝘩𝘮 đ˜Žđ˜”đ˜ąđ˜”đ˜¶đ˜”đ˜Ž đ˜Šđ˜”/đ˜°đ˜¶ 𝘭𝘱 đ˜šđ˜°đ˜¶đ˜·đ˜Šđ˜łđ˜Żđ˜ąđ˜Żđ˜€đ˜Š đ˜„đ˜Š 𝘭𝘱 đ˜€đ˜©đ˜ąđ˜źđ˜Łđ˜łđ˜Š đ˜Żđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯𝘱𝘭𝘩 đ˜„â€™đ˜ˆđ˜šđ˜łđ˜Șđ˜€đ˜¶đ˜­đ˜”đ˜¶đ˜łđ˜Š 𝘱𝘧đ˜Ș𝘯 đ˜Čđ˜¶â€™đ˜Šđ˜­đ˜­đ˜Š đ˜±đ˜¶đ˜Ș𝘮𝘮𝘩 đ˜±đ˜­đ˜Šđ˜Șđ˜Żđ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜łđ˜Šđ˜źđ˜±đ˜­đ˜Ș𝘳 𝘮𝘱 𝘼đ˜Ș𝘮𝘮đ˜Ș𝘰𝘯 ;

‱ 𝘓𝘱 đ˜Żđ˜ŠÌđ˜€đ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜Șđ˜”đ˜ŠÌ đ˜„đ˜Š đ˜”đ˜Šđ˜Żđ˜Ș𝘳 đ˜€đ˜°đ˜źđ˜±đ˜”đ˜Š đ˜„đ˜Š 𝘭’đ˜Șđ˜źđ˜±đ˜ąđ˜€đ˜” đ˜Šđ˜Żđ˜·đ˜Șđ˜łđ˜°đ˜Żđ˜Żđ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜”đ˜ąđ˜­ đ˜„đ˜Š 𝘭’𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜¶đ˜­đ˜”đ˜¶đ˜łđ˜Š đ˜Šđ˜” đ˜±đ˜ąđ˜ł đ˜€đ˜°đ˜Żđ˜Žđ˜ŠÌđ˜Čđ˜¶đ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜„â€™đ˜ąđ˜Žđ˜Žđ˜°đ˜€đ˜Ș𝘩𝘳 𝘭𝘩 𝘔đ˜Ș𝘯đ˜Șđ˜Žđ˜”đ˜ŠÌ€đ˜łđ˜Š đ˜„đ˜Š đ˜­â€™đ˜Œđ˜Żđ˜·đ˜Șđ˜łđ˜°đ˜Żđ˜Żđ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜„đ˜ąđ˜Żđ˜Ž đ˜€đ˜Šđ˜łđ˜”đ˜ąđ˜Ș𝘯𝘩𝘮 đ˜±đ˜łđ˜Ș𝘮𝘩𝘮 đ˜„đ˜Š đ˜„đ˜ŠÌđ˜€đ˜Ș𝘮đ˜Ș𝘰𝘯𝘮 đ˜Šđ˜” đ˜ąđ˜¶ đ˜„đ˜ŠÌđ˜·đ˜Šđ˜­đ˜°đ˜±đ˜±đ˜Šđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” đ˜„đ˜¶ đ˜€đ˜°đ˜„đ˜Š đ˜§đ˜°đ˜Żđ˜€đ˜Ș𝘩𝘳 đ˜łđ˜¶đ˜łđ˜ąđ˜­ ;

‱ 𝘓𝘱 đ˜Żđ˜ŠÌđ˜€đ˜Šđ˜Žđ˜Žđ˜Șđ˜”đ˜ŠÌ đ˜„đ˜Š 𝘭đ˜Ș𝘼đ˜Șđ˜”đ˜Šđ˜ł đ˜·đ˜°đ˜Ș𝘳𝘩 đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜Šđ˜łđ˜„đ˜Ș𝘳𝘩 𝘭𝘩𝘮 đ˜Șđ˜źđ˜±đ˜°đ˜łđ˜”đ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯𝘮 đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜±đ˜łđ˜°đ˜„đ˜¶đ˜Șđ˜”đ˜Ž 𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Šđ˜Ž đ˜Šđ˜” đ˜ąđ˜·đ˜Șđ˜€đ˜°đ˜­đ˜Šđ˜Ž (đ˜±đ˜°đ˜¶đ˜­đ˜Šđ˜”đ˜Ž, Ć“đ˜¶đ˜§đ˜Ž, đ˜Šđ˜”đ˜€.) ;

‱ 𝘓𝘱 đ˜šđ˜Šđ˜Žđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜ąđ˜„đ˜ŠÌđ˜Čđ˜¶đ˜ąđ˜”đ˜Š đ˜„đ˜Šđ˜Ž đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜łđ˜ąđ˜Żđ˜”đ˜Ž đ˜Żđ˜°đ˜”đ˜ąđ˜źđ˜źđ˜Šđ˜Żđ˜” 𝘭𝘩 𝘼𝘱𝘯đ˜Čđ˜¶đ˜Š đ˜„đ˜Š đ˜§đ˜°đ˜łđ˜źđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜ąđ˜±đ˜±đ˜łđ˜°đ˜±đ˜łđ˜Șđ˜ŠÌđ˜Š đ˜„đ˜ąđ˜Żđ˜Ž đ˜­â€™đ˜¶đ˜”đ˜Ș𝘭đ˜Șđ˜Žđ˜ąđ˜”đ˜Ș𝘰𝘯 đ˜±đ˜ąđ˜ł 𝘭𝘩𝘮 𝘱𝘹𝘳đ˜Șđ˜€đ˜¶đ˜­đ˜”đ˜Šđ˜¶đ˜łđ˜Ž đ˜„đ˜Šđ˜Žđ˜„đ˜Șđ˜”đ˜Ž đ˜Șđ˜Żđ˜”đ˜łđ˜ąđ˜Żđ˜”đ˜Ž ;𝐈𝐈𝐈- 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐌𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐒.

Au terme du dĂ©bat, le Conseil a remerciĂ© et fĂ©licitĂ© le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat pour sa communication. Le Conseil a recommandĂ© au Ministre de se pencher sur toutes les suggestions soulevĂ©es au cours des dĂ©bats et de prĂ©parer une politique publique sur la promotion de la culture, de l’art et du tourisme qui fera l’objet d’une communication lors d’un des prochains Conseils InterministĂ©riels. Cette politique doit inclure entre autres des mesures incitatives pour relancer lesdits secteurs plus prĂ©cisĂ©ment ceux de l’art et de la culture.

Le Conseil a remerciĂ© et fĂ©licitĂ© le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage pour sa communication. Le Conseil a validĂ© l’ensemble des propositions de Mr le Ministre. En outre, le Conseil a recommandĂ© au Ministre de tenir compte des Ă©lĂ©ments soulevĂ©s lors du dĂ©bat et de dĂ©velopper une politique agricole de transition pour la GuinĂ©e avec une vision claire et bien dĂ©finit.

𝐈𝐕 – 𝐃𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒

Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail a informĂ© le Conseil que certains fonctionnaires qui devraient faire valoir leur droit Ă la retraite ne l’ont toujours pas fait. Il a rajoutĂ© qu’il a dĂ©jĂ mis en application la note circulaire de son Excellence M. le Premier Ministre sur la mĂ©thode de remplacement des ayants droit Ă la retraite. Ainsi, le Premier ministre rappelĂ© et insistĂ© au niveau des Ministres que la consigne du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur ce sujet Ă©tait claire : « đ‘»đ’đ’–đ’•đ’†đ’” 𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒊 𝒠𝒐𝒊𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓 đ’‚Ì€ 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕𝒆 𝒊𝒓𝒐𝒏𝒕 đ’‚Ì€ 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕𝒆 ». Il a instruit de suivre scrupuleusement la note circulaire dĂ©jĂ distribuĂ©e.

đ˜Ÿđ™€đ™Łđ™–đ™ đ™§đ™ź, 𝙡𝙚 6 đ™Ÿđ™–đ™Łđ™«đ™žđ™šđ™§ 2022

𝙊đ™Ș𝙹𝙱𝙖𝙣𝙚 đ™‚đ™–đ™€đ™Ș𝙖𝙡 đ˜żđ™„đ˜Œđ™‡đ™‡đ™Š, đ™ˆđ™žđ™Łđ™žđ™šđ™©đ™§đ™š 𝙙𝙚 𝙡’𝙐𝙧𝙗𝙖𝙣𝙞𝙹𝙱𝙚, 𝙙𝙚 đ™Ąâ€™đ™ƒđ™–đ™—đ™žđ™©đ™–đ™© đ™šđ™© 𝙙𝙚 đ™Ąâ€™đ˜Œđ™ąđ™šÌđ™Łđ™–đ™œđ™šđ™ąđ™šđ™Łđ™© 𝙙đ™Ș đ™đ™šđ™§đ™§đ™žđ™©đ™€đ™žđ™§đ™š, đ™‹đ™€đ™§đ™©đ™š-đ™‹đ™–đ™§đ™€đ™Ąđ™š 𝙙đ™Ș đ™‚đ™€đ™Șđ™«đ™šđ™§đ™Łđ™šđ™ąđ™šđ™Łđ™©