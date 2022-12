Le Directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Bakary Sylla, en compagnie de ses cadres techniques a conféré ce samedi 3 novembre 2022 avec les hommes de médias, dans les locaux de son institution sis dans la commune de Kaloum.

C’était en présence des membres du conseil d’administration de ladite institution et de plusieurs autres invités de marque. Et il était essentiellement question d’expliquer une bonne nouvelle qu’est la revalorisation et la mensualisation des pensions en faveur des ayants droits.

A l’entame de son intervention, il fera savoir que leur mission fondamentale est de faire de la CNSS une institution respectueuse des principes de base de la sécurité sociale, qui est au service exclusif des assurés sociaux.

« A notre arrivée à la tête de la CNSS, nous avons fait un diagnostic pour faire les états des lieux de la situation financière et administrative héritée. Cela nous a permis de comprendre les maux dont souffrait cette institution et d’engager des réformes. Nous avons aussitôt lancé une opération de sécurisation du recouvrement des cotisations sociales à travers un contrôle drastique des déclarations sociales effectuées par les entreprises, la sécurisation de la facturation, l’édition des quittances et du quitus social (…) Nous allons donc procéder à l’augmentation et la mensualisation du paiement des pensions de retraite et de réversion ainsi que des allocutions familiales », dira-t-il entre autres.

Pour les pensions, dira-t-il, il y a eu 3 niveaux d’augmentation à savoir : – 120% pour les plus petites pensions généralement perçues par les veuves et les orphelins ; 85% pour les pensions intermédiaires ; 50% pour les plus grandes pensions.

« Cela fait 70% d’augmentation, en francs guinéens et c’est près de 60 milliards de dépenses supplémentaires par année, qui seront distribuées aux retraités pendant les 30 ou 40 prochaines années sans avoir un franc de dette pour la génération suivante. C’est une performance exceptionnelle : rendez-vous compte de l’écart entre la revalorisation et l’inflation qui se situe autour de 10%… »

Poursuivant, le patron de la CNSS fera savoir qu’il va procéder à l’augmentation de la mensualisation du paiement des pensions de retraite et de réversion ainsi que les allocations familiales.

« La revalorisation des allocations familiales, est de 200% à date. De toute l’histoire de la CNSS, c’est à l’avènement du CNRD au pouvoir qu’une telle augmentation a eu lieu, et c’est pour la première fois que les bénéficiaires vont percevoir mensuellement leurs droits. Nous avons répondu au cri de cœur des pensionnés qui, depuis longtemps sollicitaient une telle revalorisation mais aussi la mensualisation de leur droit. Nous invitons les bénéficiaires qui sont au billetage dans le souci de leur faciliter davantage la perception de leur droit, de passer au virement bancaire ou au Banking mobile », a-t-il mentionné.

Youssouf Keita

+224 622285400