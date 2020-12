Réveillon : 3 morts, 4.500 agents dans le grand Conakry et des centaines d’autres à l’intérieur

COMMUNIQUE- Conakry, le 25 Décembre 2020- Dans la nuit de ce 24 au 25 Décembre 2020, les fidèles chrétiens de Guinée à l’instar de leurs coreligionnaires du monde entier ont réveillonné et fêté noël marquant la naissance de Jésus Christ il y’a 2020 ans.

A Conakry, comme dans les préfectures de l’intérieur du pays, les fidèles se sont acquittés de leurs prières dans les églises et autres lieux de culte dans la joie et l’allégresse, dans un esprit de communion fraternelle.

En cette circonstance exceptionnelle, la police nationale a renforcé son dispositif par le déploiement de 4.500 agents sur le grand Conakry et des centaines d’autres à l’intérieur du pays pour assurer cette mission, en sécurisant les lieux de culte, lieux de réjouissance ainsi que les grands carrefours et les principaux axes routiers dans le but de minimiser les risques d’accident.

A la clôture du journal, à 08 Heures, deux (02) cas d’accidents de circulation à Cosa et à Nongo CONTEYAH ainsi qu’une attaque à main armée à Manéah/Coyah ont été enregistrés faisant :

– Deux (02) morts dont 01 par accident de moto contre piéton à Cosa dans la commune de Ratoma et 01 autre tué par balle par des assaillants qui ont attaqué son domicile à Manéah secteur Koba (Préfecture de Coyah) ;

– Deux (02) blessés légers suite à la collision entre une RAV4 et un taxi à Nongo CONTEYAH à proximité de l’Université Nongo Conakry (Commune de Ratoma) ;

– Par contre à l’intérieur du pays aucun incident majeur n’a été signalé.

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile tout en souhaitant joyeux noël aux compatriotes de confession chrétienne, salue l’esprit de civisme de tout un chacun et félicite l’ensemble des forces de l’ordre pour leur professionnalisme dans la conduite des opérations de sécurisation sur l’ensemble du territoire national.

Il exhorte les guinéennes et les guinéens à observer le même élan de discipline et au respect des gestes barrière dans le cadre de la lutte contre la COVID19 pour la suite des festivités de cette fin d’année 2020.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile