Revendications de ''soldats''? Le Ministère de la défense nationale met les points sur les i

Un document attribué à des “sous-officiers et hommes du rang” circule sur la toile depuis plusieurs heures avec une pile de revendications qui portent entre autres sur des réclamations de ‘’salaires pour toute l’armée guinéenne et notamment les sous-officiers et militaires du rang, l’augmentation des primes (transport, santé, logement…) ; la dotation en tenue et en chaussures trois fois par an’’. Ce papier rappelle à s’y méprendre à ceux distillés régulièrement dans l’opinion aux grandes heures du régime de Lansana Conté au nom de “l’armée”.

Pour ce document-ci, devenu viral sur la toile, le Ministère de la Défense nationale à travers la DIRPA parle “de caractère totalement farfelu de certaines revendications”. Ajoutant que “l’entête utilisée démontre à suffisance l’amateurisme des auteurs qui ignorent apparemment tout des armoiries de nos Armées. Le soldat qui connaît le règlement militaire (donc des risques encourus) ne signe jamais un tel papier”.

Aladji Cellou Camara, patron de la DIRPA a fait la mise au point sur sa page Facebook…

#Mise_au_point Nous ne négligeons rien. Nos services compétents sont en train de procéder à des vérifications. Car, après le recensement biométrique de ces dernières années, tous les militaires guinéens sont “immatriculés” à travers un fichier informatique sécurisé.

Mais d’ores et déjà, nous notons le caractère totalement farfelu de certaines revendications, notamment celle concernant la libération d’un individu qui n’est pas incorporé au sein de l’armée et qui ne fait donc pas partie des effectifs de nos Forces de défense.

D’ailleurs, l’entête utilisée démontre à suffisance l’amateurisme des auteurs qui ignorent apparemment tout des armoiries de nos Armées.

Le soldat qui connaît le règlement militaire (donc des risques encourus) ne signe jamais un tel papier.

#Vigilance

—-

Mediaguinee