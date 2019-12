Revoilà Badra Koné : ‘’que chacun achète des sacs de riz et garde à la maison avant la manif du 13 janvier”

Le secrétaire national de la jeunesse de l’Union des Forces Républicaines (Ufr) de Sidya Touré, Badra Koné, a invité samedi les militants du parti à sortir massivement pour la marche du 06 janvier du FNDC. Mais aussi à acheter les sacs du riz et autres denrées alimentaires pour les garder à la maison. Car à l’en croire, quand le FNDC descend dans la rue le 13 janvier ne rentrera que lorsque le président Alpha Condé renoncera à son projet de 3è mandat.

Selon Badra Koné, ‘’le FNDC a décidé d’organiser une marche le 06 janvier prochain, appelée la marche de l’ultimatum. Ça sera notre dernière marche contre le 3è mandat. Il faut que ce jour que tous les Guinéens sortent dans la rue pour montrer que ce projet de 3è mandat, c’est seul Alpha Condé et compagnies qui veulent. Donc sortez massivement le 06 janvier. Ce jour, faites en sorte que personne n’aille travailler ou vaquer à d’autres occupations, c’est le jour de la marche. Celui qui veut sortir, ça sera pour venir à la marche“.

Après cette manifestation du 6 janvier, a-t-il poursuivi, “si nous ne sommes pas écoutés, avant le 13 janvier, que chacun achète des sacs du riz, et autres denrées alimentaires et les garde à la maison. Parce que le 13 janvier, nous allons sortir. Et quand on sort, ce jour on ne rentrera pas tant qu’Alpha Condé ne renonce pas à son projet de 3è mandat”.

Et tenez-vous bien, a-t-il insisté, pour cette marche du 13 janvier, nous allons changer de stratégie c’est-à-dire, si vous sortez ce jour n’allez pas loin. Que chacun reste devant chez soi pour manifester. Dans ce cas, on verra s’ils pourront quelque chose contre nous. Ce jour, les femmes, sortez, préparez devant chez vous, pour ne même pas qu’il y ait où circuler, c’est comme ça, on parviendra à les fatiguer. (…..)”.

Elisa Camara

