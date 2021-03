Révolte contre Macky : la ministre Aïssata Tall Sall accuse les ‘’forces extérieures’’

Depuis l’arrestation très contestée de l’opposant Ousmane Sonko du Pastef, les proches du président Macky Sall vont dans tous les sens. D’abord le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome qui pointe ‘’les forces occultes identifiées’’, ensuite le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Idrissa Seck qui dit que le Sénégal fait des jaloux à cause de ses richesses pétrolières et gazières, c’est au tour de la ministre des Affaires étrangères d’accuser les forces extérieures de vouloir déstabiliser le pays.

“Je parle de toutes ces forces extérieures que nous avons eu à identifier. Tapies dans l’ombre, elles sont en train de manipuler quelques Sénégalais et qui malheureusement, peut-être, n’ont pas encore compris la portée dangereuse de ce qui est en train de se jouer là. C’est à eux que nous parlons. Et c’est pour ça que nous demandons à notre peuple de comprendre ce dont il est question aujourd’hui. Et le comprenant, de savoir que c’est notre pays que nous devons défendre”, dit sur France24 l’avocate Aissata Tall Sall, citée par Senego.

Le Sénégal fait face depuis plusieurs jours à des émeutes sans précédent qui ont fait plusieurs morts, des blessés et des dégâts matériels importants.

