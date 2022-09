Revue de la presse : bilan de l’an 1 du CNRD, rumeur et assurance autour de la CAN 2025, à la Une des journaux

Au cours de cette semaine qui s’achève, les hebdomadaires Le Lynx, La Lance, L’observateur se sont intéressés à plusieurs sujets dont le bilan de l’an 1 de la junte militaire guinéenne, la rumeur et l’assurance autour de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en Guinée…

Dans sa parution numéro 1586 du 5 septembre 2022, l’hebdomadier satirique Le Lynx a barré à sa Une : Guinée : Rumeur et assurance autour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La CANcophonie ! Sur la question, le journal a publié une interview du ministre en charge des Sports et de la Jeunesse, Lansana Bea Diallo. « Alors qu’une délégation de la CAF (Confédération africaine de football) était dans nos murs pour tâter les pouls du niveau d’avancement de la Guinée dans les préparatifs d’organisation de la CAN 2025, une folle rumeur s’est répandue dans le bled. Celle-ci annonce que la Guinée n’abritera pas cette fête continentale du cuir-rond ! Ce que démentent les autorités. Mamadi Doum-bouillant n’a pas caché à la mission de la CAF sa soif d’abriter l’évènement. Lansana Béant Diallo, ministre des Sports et Prési du Cocan (Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025), a expliqué, dans une interview au Lynx, les dispositions prises pour réussir le pari ». Répondant à la première question de nos confrères le ministre Béa Diallo a affirmé : « On a beaucoup avancé, comparativement à là où on en était. On a signé tous les contrats avec toutes les entreprises qui sont en train de finaliser les études. Nous avons fait recours à un modèle de marché qui engage les entreprises à faire les études, financer et construire les infrastructures. La construction va commencer dès octobre. »

Pour sa part, L’observateur, dans son numéro 1117 du 5 septembre 2022 a mis à sa Une : « 5 septembre 2021-5 septembre 2022. Quel bilan politique pour le CNRD ? » A propos, l’hebdomadaire écrit : « En prenant le pouvoir le 5 septembre 2021, le Conseil national du rassemblement pour le développement (CNRD) s’est engagé à décrisper la situation sociopolitique du pays, plombée par le troisième mandat du président déchu, Alpha Condé. Libération des prisonniers politiques, l’ouverture des sièges des partis politiques, la concertation nationale, l’immersion gouvernementale, le dialogue politique et la médiation de la CEDEAO via l’ancien président béninois Thomas Yayi Boni, sont, entre autres, actes politiques posés par le CNRD. Mais une année après la prise du pouvoir, la question que tout le monde se pose est de savoir si la junte réussira véritablement son pari ? Les Guinéens qui déchantaient ont accueilli avec euphorie l’arrivée au pouvoir de la junte après le putsch du 5 septembre. Ce fut une occasion pour beaucoup de prisonniers politiques de quitter les geôles de l’ancien régime. L’autoroute Le Prince a été démilitarisée. Les sièges des partis politiques notamment l’UFDG et UFR autrefois assiégés et fermés ont été libérés par la junte, pour dit-elle, unir et rassembler tous les fils du pays autour de l’idéal du développement… »

Quant à l’hebdomadaire La Lance, il a dans sa parution numéro 1334 du 7 septembre 2022, barré à sa Une : « Guinée : Un an de gestion du pouvoir par la junte du CNRD. Mamadi Doumbouya ou Alpha Condé en treillis ». Sur la question, le journal commence par rappeler qu’en 2021 comme 2022, « le 5 septembre est un jour de manifestation en Guinée. L’année dernière, c’était pour célébrer la déchéance d’Alpha Condé après un onze ans de règne. Cette année, les fêtards réclament le départ de Mamadi Doumbouya, le sauveur devenu oppresseur. La lune de miel d’avec celui qui invitait à «faire l’amour à la Guinée » n’aurait été que de courte durée. Le temps de mieux comprendre ses intentions et les motivations de sa prise de pouvoir. L’euphorie avait aveuglé les les Guinéens, au point de croire que l’ancien commandant du Groupement des forces spéciales de Guinée les a librement choisis au détriment de l’ancien président à qui il doit son ascension fulgurante au sein de l’armée. Et qu’après avoir aidé à mener à bon port le projet de troisième mandat de ce dernier, il s’était brusquement transformé en chantre de la démocratie ! Un rempart contre la présidence à vie ! La voix de ceux qui rappelaient que « l’enfer est pavé de bonnes intentions » était alors inaudible, prise pour celle des jaloux trouble-fêtes », mentionne entre autres le journal.

A la semaine prochaine !