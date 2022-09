Revue de la presse : FNDC contre Mamadi Doumbouya, Mamadi-bouilant réclame Alpha Grimpeur à Erdogan… à la Une des journaux

Au cours de cette semaine qui s’achève, les hebdomadaires Le Lynx, La Lance, L’observateur se sont intéressés à plusieurs sujets dont le FNDC contre Mamadi Doumbouya, Mamadi-bouilant réclame Alpha Grimpeur à Erdogan et le tournée européenne du leader de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo…

Dans sa parution numéro 1587 du 12 septembre 2022, l’hebdomadier satirique Le Lynx a barré à sa Une : Guinée-Turquie : Mamadi-bouilant réclame Alpha Grimpeur à Erdogan. Ce volcan Türk très Viral ! Sur la question révèle que « même déchu du pouvoir et éloigné du pays, Alpha Crimpeur continue d’être le cauchemar de Mamadi Doum-bouillant qui, le 7 septembre, a momentanément fait arrêter les activités de la société turque Albayrak. Cette manière peu diplomatique d’exiger le retour de l’ancien Timonier attise les tensions avec Ankara. Reste à savoir si l’ambassadeur de la Turquie à Cona-cris, Volcan Türk Viral, parviendra à calmer le jeu. Via la plume de Moise, le prophète de la DCI (Direction de la communication et de l’Information), la présidence guinéenne avait démenti l’article « Guinée : Alpha Condé, un an après, derniers secrets d’un exilé », paru le 29 août sur le site de Jeune Afrique. Son auteur François Soudan, y relatait le séjour médical en Turquie de l’ancien Timonier, tout en revenant sur les circonstances de sa déchéance du 5 septembre 2021 », écrit entre autres le journal avant de revenir sur « la visite musclée à Albayrak et la réaction d’Ankara ».

Pour sa part, L’observateur, dans son numéro 1118 du 12 septembre 2022 a mis à sa Une : « Tournée européenne. Cellou Dalein Diallo obtient un soutien de taille ». A propos, l’hebdomadaire écrit : « Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a entamé fin août une tournée dans le vieux continent. Objectif de cette tournée européenne pour l’ancien Premier ministre, rencontrer ses partisans, mais également discuter avec des dirigeants et élus européens sur les enjeux de la démocratie et de l’Etat de Droit. Après avoir pris part le 20 août à l’ouverture de l’université d’été du patronat français, en marge de laquelle rencontre, il avait échangé avec la Ministre des Affaires Etrangères de France, Mme Catherine Colonna, le vice-président de l’internationale Libérale a mis le cap pour Berlin. Début septembre, il a eu une série de tête-à-tête notamment au Parlement Allemand. Là, l’ancien chef e file de l’opposition guinéenne, a discuté avec des responsables du parlement Allemand notamment avec le Député Christph Hoffmann, vice-président de la commission du développement économique. Au cœur des discussions, la transition politique en cours en Guinée, la démocratie t la possibilité de renforcer la coopération bilatérale entre la Guinée et l’Allemagne, qui du reste, demeure faible. Dans son combat pour l’instauration d’un Etat de droit en Guinée, l’ancien Premier ministre a aussi obtenu un autre soutien de taille à Berlin. Celui de la puissance Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Les dirigeants de cette fondation lui ont promis de continuer à le soutenir ainsi que son parti « l’UFDG » dans la lutte pour l’avènement d’une Guinée démocratique et respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Cette fondation allemande fondée en 1958 œuvre en faveur des politiques libérales, liées au Parti libéral-démocrate. Elle promeut notamment les libertés individuelles et le libéralisme », mentionne notre confrère.

Quant à l’hebdomadaire La Lance, il a dans sa parution numéro 1335 du 14 septembre 2022, barré à sa Une : « Guinée : FNDC contre Mamadi Doumbouya. Le bras-de-fer, devant les tribunaux français ». Sur la question, le journal martèle : « Le Front national pour la défense de la constitution –FNDC) a saisi, le 8 septembre, le Parquet du tribunal judiciaire de Paris d’une plainte contre Mamadi Doumbouya. Il reproche au président de la transition guinéenne de « complicité d’homicides et de torture » commise en marge des manifestations de juillet et d’août à Conakry. Le Front national pour la défense de la constitution et la junte jouent la saison II de la baille du troisième mandat qui avait opposé le mouvement à l’ancien président Alpha Condé. La volonté du colonel Mamadi Doumbouya et de rompre avec les « erreurs du pays » n’ont pas réussi à empêcher cela. Déclaré dissout le 8 août par Mory Condé, ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, le FNDC réplique par une plainte contre le président du CNRD et de la transition », mentionne entre autres le journal.

A la semaine prochaine !