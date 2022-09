Revue de la presse]Le PM réagit aux propos du président Embaló, François Soudan a-t-il sacrifié Alpha Condé ?…, à la Une des journaux

Au cours de cette semaine qui s’achève, les hebdomadaires La Lance, L’observateur et le Quotidien National Horoya se sont intéressés à plusieurs sujets dont la réaction à chaud du Premier ministre, Dr Bernard Goumou face aux propos D’umaru Emballo Sissoco, nominations au ministère de la Justice, François Soudan a-t-il sacrifié Alpha Condé ?…

Dans sa parution numéro 8144 du 22 septembre 2022, le Quotidien National Horoya a barré à sa Une : Face aux propos D’umaru Emballo Sissoco, la réaction à chaud du PM, Dr Bernard Goumou. Sur la question, le journal écrit : « Après la sortie du président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoco Emballo sur la situation sociopolitique en République de Guinée où il n’a pas hésité de brandir la menace de ‘’lourdes sanctions’’ contre les autorités du Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD), des réactions de la part du gouvernement n’ont pas tardé à se faire entendre. Il s’agit notamment de celui du chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou ». Poursuivant, il a diffusé l’intégralité de ladite réaction : « Nous avons constaté avec étonnement et exaspération la nouvelle sortie de l’amuseur public de Bissau, un guignol dans le manteau d’homme d’État. Malheureusement, celui qui montre qu’il est arrivé par effraction à la tête de la respectable institution sous-régionale est sorti, comme à ses habitudes, du cadre sacré de la diplomatie et du respect que l’on doit à ses pairs. Ne pouvant s’empêcher de parler de la République de Guinée qui devient décidemment une obsession pour lui, Umaru l’emballé Cissoko a encore dérapé, nous obligeant à notre corps défendant, de le recadrer. Nous considérons inappropriées et grossières ses prises de parole contre notre pays et ses dirigeants. Il nous revient donc de rappeler au président Bissau guinéen que sa démarche personnelle, irrévérencieuse, irrespectueuse et irresponsable lui retire le peu de crédibilité qu’il lui restait pour parler de la situation guinéenne. La propension de Monsieur Embalo à se répandre dans la presse est connue de tous. Si cette attitude cache son mal être, elle expose sur la place publique ses plans contrariés. La transition guinéenne est inclusive et prend en compte les positions de l’ensemble des Guinéens pas uniquement celle d’une officine dont l’emballé de Bissau a du mal à dissimuler le parrainage. Comme il aime s’épancher dans les médias, nous l’invitons par ce même canal à cesser de se cacher derrière le masque de la CEDEAO pour régler des comptes personnels. Son jeu est connu. L’appartenance de la Guinée à la CEDEAO, nous la revendiquons fièrement et la défendons jalousement en tant que membre fondateur de cette organisation. Le dialogue avec la CEDEAO se poursuit et ne sera jamais rompu. La Guinée reste disponible pour travailler avec les pays frères de notre espace pour trouver des solutions concertées aux défis actuels. Par le passé, la Guinée a montré sa disponibilité à prêter main forte à ses voisins en difficulté. La dignité, le respect et la fierté sont des valeurs sacrées partout en Afrique et particulièrement en Guinée. Nous n’accepterons jamais que notre honneur soit trainé dans la boue… »

Pour sa part, L’observateur, dans son numéro 1119 du 19 septembre 2022 a mis à sa Une : « Transition guinéenne : François Soudan a-t-il sacrifié Alpha Condé ? ». A propos, l’hebdomadaire écrit : «François Soudan jette son acolyte dans la gueule du loup, à travers un édito publié le 29 août 2022 par Jeune Afrique et intitulé « Alpha Condé, un an après, derniers secrets d’un exilé ». Selon JA, par cette sortie l’allié d’hier de Condé a déclenché l’ire de Mamadi Doumbouya, lequel est par ailleurs allergique aux critiques et assimilant toute recension des faits et gestes de l’ex-chef de l’Etat à une campagne de déstabilisation pilotée par ce dernier, la junte souhaite en effet qu’il fasse l’objet d’un silence médiatique total. Depuis ses jours entiers, un sujet alimente bien des débats et autres échanges dans certains lieux publics, notamment à Conakry. Cette situation fait suite à la publication dans JA d’une succession de déclarations que François Soudan attribue à Alpha Condé… »

Quant à l’hebdomadaire La Lance, il a dans sa parution numéro 1336 du 21 septembre 2022, a barré à sa Une : « Guinée : Nominations au Ministère de la Justice. L’instable boussole de la junte ». Sur la question, le journal martèle : « En un an, Mamadi Doumbouya s’est séparé à trois reprises de ministre de la Justice. Il a autant de fois déplacé les magistrats. Une instabilité qui donne l’impression que la justice, « boussole » de la transition, est devenue un jouet entre les mains de la junte. Mamadi Doumbouya a de nouveau signé, lundi 19 septembre, des décrets de nominations/mutations de magistrats au sein de l’appareil judiciaire guinéen. La troisième fois en un an de gouvernance CNRD qui, à sa prise du pouvoir le 5 septembre 2021, avait juré sur tous les saints sa détermination à redonner au troisième pouvoir son indépendance et son impartialité. La transition a déjà connu trois ministres de la Justice : Fatoumata Yarie Soumah (2 novembre-31 décembre 2021), Moriba Alain Koné (31 décembre-8 juillet 2022) et Alphonse Charles Wright depuis sa prise de fonctions le 12 juillet. Chacun de ces trois ministres a procédé à son mouvement de magistrats. Outre le fait qu’il manquait de repères, il était reproché à Moriba Alain Koné d’avoir en son temps usé du népotisme : il avait placé plusieurs de ses proches, dont son neveu, à la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief)… », mentionne entre autres le journal.

