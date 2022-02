🔴Par Mandian Sidibé🔴RFI : LE COLONEL MAMADI DOUMBOUYA MAGNIFIÉ PAR LE PRÉSIDENT IVOIRIEN

LES GUINÉENS DOIVENT ÊTRE FIERS DE LEUR SAUVEUR…..

Le CNRD et son charismatique leader, le libérateur Colonel Mamadi Doumbouya, avancent lentement, mais sûrement, dans leur laborieux, éprouvant et ambitieux projet de refondation de l’État guinéen.

Le colonel-Président Mamadi Doumbouya ne se donne aucun mal à séduire, à briguer les cœurs en Guinée et ailleurs grâce à sa promptitude de joindre l’acte à la parole. Loin des effets d’annonces, des promesses stériles ayant toujours caractérisé le discours officiel dans notre pays.

C’est au tour du très respecté président de la République sœur de Côte d’Ivoire, Alhassane Dramane Ouattara, d’être charmé par le pragmatisme et le réalisme de notre Messie, le colonel Doumbouya.

Dans une interview concomitamment accordée à RFI et France 24, le Président Ouattara, sans la moindre langue de bois, tire son chapeau à celui qui libéra le Peuple martyr de Guinée, le 05 septembre 2021, du joug du régime tyrannique d’Alpha Condé.

» (.. ) Je peux vous dire que, jusqu’à présent, il ( Ndlr: Colonel Mamadi Doumbouya ) a tenu ses engagements à mon endroit… », reconnaît, d’emblée, le numéro 1 Ivoirien sur ces deux médias publics internationaux français.

Comme on le voit, les nombreux actes positifs, posés, au quotidien, par le héros du 05 septembre, sont salués aussi bien en Guinée qu’à l’étranger.

Serein, plus que jamais obsédé par une amélioration exponentielle des conditions de vie de ses compatriotes, le Président de la République, Chef de l’ État, Chef Suprême des Forces Armées, le chouchou du vaillant Peuple de Guinée, n’entend, pour rien au monde, baisser les bras avant d’atteindre ce noble objectif.

Sous le leadership du colonel-Président, la Guinée va, enfin, renaître de ses cendres

Avec l’enfant illustre et prodige de Kankan Navaya, c’est la Guinée et les Guinéens qui vont gagner.

Mandian SIDIBE, Journaliste