Richard E. PECK, président de Toastmasters International : ‘’la communication, c’est la seule chose qui nous réunit’’

Toastmasters International a organisé une conférence de presse au Chapiteau du Palais du Peuple, au compte de l’année 2020-2021, à Conakry en République de Guinée ce mercredi 19 mai 2021. L’événement prendra fin le samedi 22 mai 2021 par un dîner gala. L’objectif est de faire en sorte que les membres des 94 pays se rencontrent et communient ensemble, non seulement se connaître, mais discutent et pour faire des formations, des discours de motivation et étendre le réseau.

Cette conférence d’ouverture a connu la présence des ministres de la Culture et du Patrimoine historique, de la Sécurité et celui de la Communication de la République de Guinée, ainsi que les Représentants de plusieurs pays membres de cette organisation, dont entres autres : le Mali, la Côte d’Ivoire, les États-Unis et le Togo…

Aminata Keïta, directrice du district 94 de TOASTMASTERS International représentant des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a dit toute sa satisfaction d’être à Conakry pour cette conférence. « C’est une organisation d’origine américaine mais qui existe dans 140 pays dans le monde. En Guinée, c’est relativement récent. Nous avons 12 clubs, mais déjà cette organisation permet de transformer ces membres en de meilleures personnes et de construire des leaders…Il faut retenir que les clubs TOASTMASTERS International sont des cadres où au moins 20 personnes se réunissent et jouent des rôles pour développer leur leadership. Donc, aujourd’hui, nous avons des organisations avec plusieurs organisations qui nous envoient des membres qui développent leurs compétences et permettent en retour d’améliorer le rendement de leurs entreprises ou de leurs entités tout simplement », dit-elle.

Le Président de TOASTMASTERS International, Richard E. PECK DTM, a, à sa prise de parole, expliqué d’où est partie l’idée de création de cette structure. « L’idée est venue d’un éminent américain, sa mission était d’aider les gens à communiquer, d’aider les gens à pouvoir exprimer leur for intérieur parce qu’à la base, la communication c’est la seule chose qui nous réunit. Pendant les moments de crises, pendant les moments des périodes les plus compliquées et les plus difficiles, la seule chose qui peut nous aider à traverser ces crises ou ces moments, c’est la communication. C’est de là que l’idée est venue et jusqu’à aujourd’hui nous sommes dans plus de 100 pays et nous nous retrouvons en Guinée avec 12 clubs TOASTMASTERS. Et c’est vraiment une idée salutaire. Et à la base, c’est pour aider les gens à communiquer », a expliqué M. Richard.

Prenant part à cette conférence, la ministre de la Culture, Sona Konaté, a promis de tisser des liens entre son département et l’ONG TOASTMASTERS International. « C’est hier seulement qu’on m’a informée. J’ai trouvé que l’idée était bonne, il fallait que je sois de la partie pour voir ce qu’on peut faire et quel partenariat nous pouvons tisser avec le Club afin que les jeunes guinéens puissent quand même avoir conscience en eux et puissent prendre la parole en public et surtout être des leaders et non des managers », a-t-elle promis.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08