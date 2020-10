Riposte à la Covid-19 : l’ambassade des USA fait un don d’une valeur de 90 mille dollars à la Guinée

Dans le cadre de la riposte contre la maladie à Coronavirus en Guinée, l’ambassade des Etats-Unis à travers son bureau de la lutte contre le narcotrafic et l’application de la loi (INL) et son partenaire de l’organisation internationale pour les migrations (OIM), ont procédé ce vendredi 09 octobre 2020 à la remise officielle d’un don d’équipements de protection individuelle et de matériels de bureau au Ministère de la sécurité et de protection civile.

Ces équipements d’une valeur de 90 mille dollars US composés de combinaisons à usage unique, de tabliers imperméables jetables, de gants médicaux à usage unique et de masques faciaux, interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prepline lancé depuis octobre 2018.

Selon, la cheffe de mission de l’OIM, Fatou Diallo N’Diaye : « L’objectif de ce projet de 36 mois est de renforcer la préparation cordonnée et multisectorielle des services chargés de l’application de la loi et de la santé publique pour répondre aux futures épidémies et évènements de santé publique en Guinée lancé en octobre 2018. Le projet Prepline est mis en œuvre par l’OIM en collaboration avec le ministère de la sécurité et de la protection civile grâce à un financement de l’international Narcotics and Law Enforcement division (INL) du département américain. »

Les kits sanitaires sont destinés à 235 agents, a-t-elle poursuivi : « Dont 5 femmes déployées dans les 8 régions administratives pour la surveillance aux points d’entrée terrestre, aux points de contrôle sanitaire et dans les centres de traitement de la Covid-19 aux côté des services santé avec l’appui du projet Prepline. Les meubles et les équipements informatiques quant à eux sont destinés au service de protection civile réhabilités et devons abriter les centres d’opérations d’urgence d’intervention et de secours. »

De son côté, le chargé d’affaires à l’ambassade des USA en Guinée, Steven Koutsis, a rappelé que les Etats-Unis ont toujours été auprès de la Guinée dans la lutte contre les différentes épidémies que le pays a connues. Tout en précisant que la collaboration des deux pays date depuis des années 60.

« Le coût de ces équipements s’élève à une valeur de 90 mille dollars US», précise-t-il, avant de réitérer l’engagement de son pays à toujours accompagner la nation guinéenne dans son projet de développement.

Au nom du gouvernement guinéen, le conseiller spécial du ministre de la sécurité, Fodé Chapo Touré, a d’abord remercié les donateurs avant de rassurer : « Que ces équipements feront l’objet d’une utilisation rationnelle et efficiente par nos services compétents. »

Elisa Camara

+224654957322