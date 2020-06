Riposte à la Covid-19 : MSF offre des kits aux populations de Coléah 

Pour venir en appui à la commune de Coléah en cette période où la pandémie de Covid-19 sévit à travers le monde et où les communautés les plus démunies semblent les plus exposées, l’organisation Médecins Sans Frontières a procédé ce jeudi 18 juin 2020 à la distribution de kits de lavage de mains dans les secteurs Lansébounyi et Khourégbé.

Au total, ce sont 100 kits offerts dans l’optique de lutter contre la propagation du virus. Pour Arnaud Badinier chef de mission de Médecins sans frontières, la distribution de ces kits dans les secteurs Lansébounyi et Khourégbé s’explique par le fait que : « MSF dans sa globalité tente de répondre au Covid bien sûr dans la localité de Ratoma avec le site de Nongo mais on voulait s’inscrire aussi dans la communauté où se trouvent les bureaux de MSF ici à Coléah et d’assister les populations les plus proches pour les aider dans ce combat contre le Covid. Nous avons décidé avec la communauté de ce qui pourrait être le plus pertinent pour elle, une distribution de matériels de lavage des mains mais aussi pour une sensibilisation que nous apportons auprès des populations dans les distanciations, dans les gestes barrières. »

Poursuivant, il dira que cette distribution de kits de lavage de mains a tout d’abord été précédée d’une campagne de sensibilisation des populations avec l’appui des leaders des différents quartiers.

« Le travail, bien sûr c’est un travail de fond avec les communautés. Pour pouvoir suivre ce qui s’y passe, nous comptons sur les différents acteurs qui sont dans les communautés pour nous faire remonter l’information et continuer si nécessaire la sensibilisation sur le volet-là et voir si d’autres actions sont possibles. Il y a maintenant deux semaines de cela on a commencé à former des sensibilisateurs dans le secteur et ensuite qui sont déployés dans les différentes maisons pour pouvoir passer l’information au porte à porte », a ajouté Arnaud Badinier.

Par ailleurs, une première vague de 30 kits ont été offerts au secteur Khourégbé abritant le bureau de la coordination à Coléah. Mamadouba Camara l’un des responsables du quartier en est ravi.

« Ce don de kits nous fait énormément plaisir. Ils nous les ont offerts afin de nous préserver de cette mauvaise maladie. Ils nous ont promis 100 seaux de lavage de mains et nous avons reçu 30 que je commencerai à distribuer avant l’arrivée des autres seaux. Ces kits sont destinés au lavage des mains et sont composés de seaux, savon et chlore. Dès aujourd’hui, nous allons commencer à les utiliser et en ce qui concerne la distribution, nous accorderons la priorité aux plus nécessiteux qui n’ont pas de kits de lavage dans leurs concessions. Alors nous allons prier ceux qui en ont déjà même si leurs noms figurent en haut de la liste de nous laisser les offrir à ceux qui n’en ont pas », a-t-il lancé.

Pour une meilleure répartition de ces kits, des listes nominatives ont été élaborées, et déjà les bénéficiaires telle que Angèle Camara peuvent entrer en possession de leurs dus.

« Nous ne pouvons que remercier Médecins Sans Frontières pour ces dons de kits qu’ils nous ont offerts pour nous assister dans la lutte contre cette pandémie. C’est un acte salutaire et ce que je conseille à tout le monde, c’est de respecter les mesures barrières tels que ne pas se serrer les mains, la distanciation sociale et les embrassades car si tout le monde respecte ces consignes on serait à l’abri de cette pandémie. Ce seau, je le mettrai dans ma cour pour que chaque visiteur puisse se laver les mains », dira-t-elle.

Créée en 1971 à Paris par des médecins et des journalistes, MSF est une association humanitaire internationale d’aide médicale aux populations dont la vie est menacée en cas de guerre ou d’épidémie, de catastrophe naturelle ou d’exclusion de soins.

Maciré Camara