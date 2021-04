Riposte à la Covid-19 : REEDISSE à travers la Banque mondiale fait un don de 36 véhicules au Ministère de la santé

Le projet d’Amélioration des Systèmes de Surveillances des Maladies en Afrique de l’Ouest (REEDISSE) sur financement de la Banque Mondiale a procédé ce jeudi, 15 avril 2021 dans l’entrepôt du Programme Alimentaire Mondiale sis à Tombo, dans la commune de Kaloum, à la remise officielle de 36 Véhicules au Ministère de la santé, pour une valeur estimée à 1 357 030 Dollars.

C’est un Don de 35 véhicules pour l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) et 1 véhicule wagon pour la Direction Nationale des Pharmacies et Médicaments. Cette cérémonie de remise a été présidée par le secrétaire général du Ministère de la Santé qui avait à ses côtés le coordinateur national de REDISSE, le représentant de l’UNOSP et le Directeur général de l’ANSS.

Moustaha Grovogui, coordinateur de l’unité de gestion du programme REDISSE a précisé que ces engins roulants ont été obtenus sous financement de la Banque Mondiale mais à la demande du gouvernement guinéen.

« Ce matériel roulant est obtenu grâce au financement de la Banque mondiale. Cet appui au pays suscite en nous, l’ensemble de l’équipe du LSS, un réel motif de satisfaction car le développement de notre système de santé nous interpelle tous et chacun devant jouer sa partition.»

En effet dit-il, « Vous constatez que la Guinée est un pays des endémies dans son histoire sanitaire que les équipes de santé se déploient chaque instant pour contrôler au moins deux à trois endémies l’an après éclosion. Face à cette urgence, chaque fille et fils du pays doit être un sentinelle pour la veille sur les maladies pour n’est plus être surpris par des endémies de grand envergure comme Ebola et surtout la liste s’allonge avec l’avènement du Covid-19 déclaré le 31 janvier 2020 comme urgence de santé publique à portée internationale. »

Le Secrétaire général du Ministère de la santé, Dr Sékou Condé a, au nom du ministre de la santé remercié les donateurs en ces termes : « C’est pour moi un grand plaisir de participer ce matin à la cérémonie de remise de moyens logistiques en faveur des structures de notre pays. À cette occasion je voudrais avant tout remercier pour votre déplacement qui traduit tout l’intérêt que vous accordez aux activités de santé dans le pays. Je remercie très particulièrement la Banque Mondiale qui a accepté de financer cette opération sur le projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des maladies en Afrique de l’ouest (REEDISSE) et le projet de Préparation et Réponse au COVID-19 », dit-il.

Pour finir, Dr Condé a ajouté qu’ « en procèdent aujourd’hui à la remise de 36 moyens logistiques d’une valeur de 1 375 030 dollars en faveur des structures sanitaires nationales, nos partenaires comme d’habitude viennent contribuer grandement à la mise en œuvre de notre plan de riposte. Qu’elle en soit vivement remerciée. Je profite de cette occasion pour vous rassurer que le ministère de la santé prendra toutes les mesures utiles pour une répartition et une utilisation rationnelle de ces moyens logistiques au niveau des structures bénéficiaires. »

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Dr Sakoba Keïta bénéficiaire a dit toute sa satisfaction, avant de préciser :

« Ces 35 véhicules que je viens de recevoir ont été préalablement répartis et dans les 48h qui suivent nous allons les acheminer dans les différentes préfectures pour que ses véhicules là puisse prendre part à la riposte contre les épidémies en Guinée. Notamment la campagne de vaccination anti COVID et anti Ebola. Pratiquement toutes les préfectures de la Guinée ont eu sauf ceux qui avaient déjà eu des nouveaux véhicules durant les trois derniers mois. On les a programmés déjà dans toutes les régions et à des préfectures, toutes les préfectures ont été déjà preuve pour nous, pour le renouvellement de leur parc qui est très vieillissant pour qu’ils puissent bénéficier de cela », a-t-il précisé.

Mamadou Yaya Barry

622266708