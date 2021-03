Riposte contre Ebola à N’zérékoré : Dr Sakoba dénonce l’altitude des partenaires présents sans ordre de mission

Le Directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire qui est arrivé à N’zérékoré le jeudi, 4 mars dernier, a eu des rencontres dans la salle de conférence de la préfecture avec tous les acteurs et partenaires impliqués dans la riposte contre Ebola.

Prenant la parole pour la circonstance, il a dans un premier temps félicité les autorités sanitaires locales pour leurs engagements pour la riposte contre le virus Ebola réapparu dans la sous-préfecture de Gouécké.

Des aspects opérationnels aux innovations dans la lutte contre Ebola, le Directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire n’est pas allé du dos de la cuillère, pour faire plusieurs reproches aux partenaires.

Par ailleurs, il a déploré le fait que certains partenaires n’obéissent pas aux respects des directives mises en place pour la riposte contre l’épidémie d’Ebola.

« Tout ce qui se passe ici, le lendemain nous sommes informés. J’ai appris beaucoup de choses et nous voulons cette fois-ci, des acquis efficients et quels sont les partenaires reconnus pour que ceux-ci restent. Le problème de drapeau, on ne veut pas que ça reprenne ici. Pour la prise, le leader de la surveillance est l’OMS car, c’est elle qui a formé les gens avant même l’épidémie. Donc, si on doit prendre un partenaire, il doit se soumettre sur l’alignement et les directives de l’OMS. J’ai entendu même que certains contestent ces directives. Celui qui n’est pas d’accord, vraiment, on vous remercie. Le leader de la prise en charge, c’est ALIMA. Celui qui veut aider ALIMA le fera, mais pas pour venir construire un autre CT-Epi sans avoir l’autorisation du Ministère et de l’ANSS. Nous avons pris des décisions à Conakry que les partenaires acceptent qu’on leur donne des ordres de mission pour savoir le plus ce qu’il va nous apporter. On ne veut plus qu’il y ait 200 ici parce que ça m’embête un peu, parce que la police est en train de noter tous ceux qui sont dans les hôtels à N’zérékoré. Tout partenaire qui vient à N’zérékoré doit présenter ses termes de référence à la DPS ou à la DRS. Je connais certains qui nous ont pris beaucoup de dollars, mais au fait, ça n’a pas servi. Tous ceux qui ont amené des intrants, il faut les déclarer. Nous, on sait qui a donné quoi. Le président de la commission logistique doit pouvoir recenser tous les intrants qui existent », a-t-il insiste avant de regretter que certains partenaires ont démissionné dans la lutte contre le Coronavirus au profit d’Ebola en région forestière.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

