Riposte de la Covid-19 : les Etats-Unis d’Amérique offrent un nouveau lot de 300,000 doses de vaccins Pfizer à la Guinée

Soucieux d’appuyer la Guinée dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, les États-Unis d’Amérique, l’un des partenaires historiques de la République de Guinée, ont, à traves leur Ambassade, sous l’initiative de COVAX, réceptionné, dans la nuit du lundi 21 février 2022, à l’aéroport International Ahmed Sékou Touré de Conakry, un nouveau lot de vaccin Pfizer contre la Covid-19. Ce don de 300,000 doses de vaccin porte à près de 2000,0000 de doses de vaccins que ce pays ami a mis à la disposition de la Guinée depuis le début de la Covid-19.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique, du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, du Directeur Général de l’ANSS, du représentant résident de l’OMS et de la directrice pays de l’USAÏD.

Après l’atterrissage de Air France, à 21h 15, à bord duquel il y avait les vaccins, le nouvel Ambassadeur résident, Troy Fitrell qui est venu réceptionner ces vaccins et les mettre à la disposition de la Guinée, a fait savoir que c’est un plaisir de servir son pays en Guinée. « Aujourd’hui, nous encore nous soutenons la Guinée dans la riposte de la covid-19. Nous sommes contents de faire un autre don de plus de 300,000 doses de vaccins Pfizer. Ce dernier porte à plus de 2000,000 de doses déjà données par les États-Unis en plus 2000,000 de doses supplémentaires ont été déjà offertes pour le futur. Ce don fait partie du soutien des Américains pour stopper covid-19 dans le monde. Ce vaccin Pfizer arrive à un moment important pour appuyer les campagnes nationales de vaccination. L’arrivée des vaccins n’est que le premier pas, une bonne gestion de la distribution des vaccins est aussi importante. Nous prions le gouvernement guinéen de faire tout pour assurer la distribution, nous serons à vos côtés. À cet effet, l’USAÏD vient d’annoncer 4000,000$ supplémentaires, ce montant s’ajoute aux 8500,000$ que le gouvernement américain a déjà investis dans la lutte contre la covid-19 en Guinée. »

Venu réceptionner ce don, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Mamadou Pethé Diallo a, au nom du président de la transition, de l’ensemble des membres du gouvernement et du peuple de Guinée souhaiter la chaleureuse bienvenue au nouvel Ambassadeur avant de formuler des vifs remerciements. « Nous n’avons pas imaginé une meilleure plate-forme pour débuter votre mandat en Guinée, vous êtes venus à la fois porteur du message d’amitié, de soutien et de fraternité du peuple Américain vis-à-vis du peuple de Guinée mais ce qui ne gâte rien aussi, vous êtes venu porteur de cadeau […] Il n’y a pas de meilleure preuve de la solidarité et de l’amitié entre le peuple américain et Guinéen que ce soutien constant que les États-Unis d’Amérique apportent à la Guinée depuis le jour de son indépendance. Et aujourd’hui elle se poursuit et se renforce tous les jours […] Je voudrais ici exprimer notre appréciation, notre gratitude, notre reconnaissance à nos frères, amis et partenaires Américains pour tout l’appui qu’ils nous ont apporté… »

Pour finir, le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) a, à sa prise de parole, promis une bonne distribution de ces vaccins. Pour le faire, une autre campagne de vaccination des élèves et des enfants sera lancée dès ce mercredi dans la ville de Kindia, une ville située à près de 145 km de la capitale guinéenne.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08