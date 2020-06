Risque d’implosion du FNDC : une frange du mouvement dénonce ‘’une tendance plus politique’’

Dans une déclaration lue ce jeudi, 4 juin à la Maison de la presse à Kipé, les mouvements et antennes du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) par la voix de Bella Bah ont dénoncé les décisions et orientations de la structure dirigée par Abdourahmane Sano.

Soulignant d’abord les succès et difficultés du FNDC, ces mouvements et antennes se disent satisfaits du fait que « le FNDC a pu réaliser 22 grosses manifestations, (8 marches pacifiques, 10 journées de résistance actives et 3 villes mortes) qui ont drainé des foules en Guinée car la quasi-totalité du peuple de Guinée se reconnaît dans ce mouvement ».

Poursuivant, ils ajoutent que les décisions et orientations du FNDC entraînent « une tendance de plus en plus politique du mouvement dans laquelle ne se reconnaissent pas bon nombre de citoyens. Si besoin en est, il faut le rappeler, le combat du FNDC est citoyen et devrait rester citoyen tout au long de ce combat du peuple sans flexibilité, aucune ; Une gestion opaque au sein du FNDC, les membres des antennes de l’intérieur et de l’extérieur du pays ainsi que tous les autres contributeurs n’ont jamais reçu un quelconque rapport financier de la structure. À noter qu’il y a plus de 30.000 USD récoltés sur la cagnotte en ligne, alors que le mouvement a de nombreux blessés et prisonniers qui sont dans le besoin. Pourquoi cet argent est-il bloqué encore ? La prise de décisions unilatérales du coordinateur du FNDC dans le fonctionnement des antennes plus particulièrement au niveau de la diaspora en France, en Allemagne, aux USA et en Belgique ; Le refus d’associer la diaspora dans la définition des stratégies de lutte en écartant ainsi les idées pertinentes de nos compatriotes de l’étranger ».

Interpellés par ce qu’ils considèrent comme des manquements, ces mouvements et antennes du FNDC alertent les leaders du FNDC sur la nécessité absolue de repenser le leadership, le fonctionnement et les stratégies du FNDC afin que le combat pour le peuple et par le peuple aboutisse à faire partir Alpha Condé et son clan.

Maciré CAMARA