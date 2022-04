Riz offert aux artistes guinéens : les précisons de François Bourouno

L’affaire du riz offert à certains artistes guinéens par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a fait la Une des réseaux sociaux hier mardi 19 avril 2022. Des artistes et Hommes de culture n’ayant pas bénéficié du riz ont investi les locaux du ministère de la culture, du tourisme et de l’artisanat pour réclamer leur part.

Ce mercredi 20 avril, le secrétaire général du département de la culture, du tourisme et de l’artisanat a apporté des précisions sur cette affaire.

« Le président de la république est le père de la nation. Selon son agenda, il est libre de demander à recevoir les différentes composantes de la vie sociale, politique, économique du pays. C’est dans ce cadre qu’il a sollicité une rencontre avec les acteurs du secteur culturel et artistique. A date, on n’a pas de statistiques pour connaître le nombre d’artistes que nous avons en Guinée (…). Il fallait partir sur la base des critères et c’est que nous avons fait. Il y a des associations, des structures, des organisations qui existent. Nous nous sommes basés sur les faîtière connues par le département pour essayer de contacter les premiers responsables pour désigner les personnes qui allaient répondre à l’appel du président. Finalement, dans la salle d’audience, il y avait 440 artistes inscrits sur la liste. Après l’audience, le président de la république a décidé de faire ce geste puisque nous sommes au mois de ramadan au profit des gens qui étaient dans la salle. Je crois que chacun a eu des sacs de riz et ils sont sortis satisfaits. J’ai appris que chacun des 440 a eu 10 sacs de riz. Je précise que le riz n’a pas été remis au ministère pour la distribution. Il y a eu des bons qui ont été offerts avec des boutiques qui étaient déjà identifiées et où chaque bénéficiaire venait retirer son stock de riz », a expliqué François Bourouno, le secrétaire général du ministère de la culture, du tourisme et de l’artisanat.

Les représentants des artistes et comédiens reçus par le président de la transition ont bénéficié de la part de Mamadi Doumbouya, 4 400 sacs de riz, soient 220 tonnes. Une quantité suffisante ou presque à partager.

Sadjo Bah