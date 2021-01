Roger Bamba de l’UFDG sera inhumé dimanche à Lola

C’est à travers un communiqué rendu public ce mardi 05 Janvier que l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG)a dévoilé le déroulé de la cérémonie funèbre du feu Roger Bamba, militant de l’UFDG décédé en détention le 17 décembre dernier à Conakry. Communiqué…

“La Direction Nationale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) informe le peuple de Guinée que les obsèques de M. Bamba Roger, fonctionnaire à l’Assemblée Nationale, membre du Comité National des Jeunes et Assistant Technique du Parti, décédé en détention, le 17 Décembre 2020, se dérouleront selon le programme ci-après:

“Vendredi 08 Janvier 2021 :

o 09H : Levée du corps à la Morgue de l’Hôpital Ignace Deen

o 11H : Départ du cortège funèbre pour Lola

• Samedi 09 Janvier 2021 :

o Veillée funèbre à partir de 20h au quartier Tuéta.

• Dimanche 10 Janvier 2021 :

o Enterrement à Lola Ville à 16h”

“La Direction Nationale de l’UFDG, réitère ses condoléances les plus émues à la famille éplorée, à ses amis et connaissances et au peuple de Guinée tout entier.

Puisse Dieu le Tout Puissant, accueillir Roger Bamba dans son paradis céleste.

Conakry, le 05 Janvier 2021

La Direction Nationale”