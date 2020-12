‘’Roger Bamba est mort d’une cirrhose du foie’’, dit le porte-parole du Ministère de la Justice

On en sait un peu plus sur la cause du décès, jeudi, du détenu Roger Bamba, membre de l’UFDG. Selon Sékou Keita, porte-parole du Ministère de la Justice, contacté par RFI, le défunt est mort d’une Cirrhose du foie. Il a indiqué que la procédure judiciaire été bien respectée et que M. Roger Bamba n’a pas subi de mauvais traitements.

Feu Roger Bamba, membre du CNJ de l’UFDG

« Les conditions de détention, certes, nous ne pouvons pas nous en féliciter. Mais, M. Roger Bamba quand même remplissait ces conditions de détention qu’aujourd’hui on peut qualifier d’acceptables. Nous garantissons une autopsie si elle est demandée par la famille ou des proches pour tirer cela au clair. Nous ne nous reprochons absolument rien.»

Détenu depuis septembre dernier à la Maison centrale de Conakry, Roger Bamba est mort à l’hôpital Ignace Deen. Son parti l’UFDG exige une enquête indépendante et la libération de tous les détenus politiques.

Elisa CAMARA