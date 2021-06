Rome : le ministre des AE prend part à la réunion des ministres de la coalition internationale contre Daech

Les ministres de la coalition internationale contre Daech (groupe djihadiste sunnite Etat islamique) se sont rencontrés ce lundi, 28 juin 2021, à Rome sur invitation du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Italie, Luigi Di Maio, et du secrétaire d’Etat américain, Antony J. Blinken.

Le ministre des Affaires Etrangères (AE) et des Guinéens de l’Etranger, Dr Ibrahima Khalil KABA a pris part aux travaux, en compagnie de Mohamed Chérif Diallo, ambassadeur de Guinée en Italie et de hauts cadres du département central.

Les ministres ont réaffirmé leur détermination commune à poursuivre la lutte contre Daech et à créer les conditions pour parvenir à vaincre de manière durable le groupe terroriste, qui reste l’unique objectif de la Coalition, par un effort global, coordonné et à multiples volets. Les ministres ont souhaité la bienvenue aux nouveaux membres de la Coalition : la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Mauritanie et le Yémen. Ensemble, les ministres ont mis l’accent sur la protection des civils comme priorité et ont affirmé que le droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de la personne, selon le cas, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies devaient être respectés en toutes circonstances.

