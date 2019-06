Rosalie Zogbélémou élue Miss Ronde Guinée : la lutte contre l’insalubrité dans sa priorité

La 2ème édition du concours Miss Ronde Guinée 2019 s’est tenue dans la soirée du samedi, 15 juin dernier à Conakry. Cette année, c’est la salle des spectacles de Prima Center qui a servi de cadre à l’événement.

Lamine Kaba Diakité, Président du comité Miss ronde Guinée, ‘’satisfait’’ de la réussite de l’événement pour cette année a magnifié la beauté africaine.

« On a acquis assez de connaissances qu’on a mises en exergue pour cette deuxième édition. Nous sommes très satisfaits pour la réussite de cet événement. Quand on parle de rondeur, on parle de la beauté africaine, donc il ne faut pas tout le temps célébrer la beauté mince », dit-il.

Cette année, c’est Rosalie Zogbélémou, étudiante en licence 3 en Droit des Affaires à l’université Mahatma Gandhi qui a remporté le prix. Elle a pour projet, la lutte contre l’insalubrité.

« Je ne suis pas la meilleure, mais j’ai été choisie parmi elles, donc c’est une lourde tâche à assurer. Mon projet porte sur l’insalubrité qui est un sujet d’actualité, je ferai des campagnes de sensibilisation surtout envers les jeunes car ils sont les agents vecteurs », souligne-t-elle.

Pour la prochaine édition, le comité compte mettre en valeur la femme ronde d’Afrique, d’où l’idée Miss ronde CEDEAO, avec pour objectif viser les pays membres de la CEDEAO pour compétir et mettre en valeur cette beauté.

Maciré Camara