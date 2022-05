Rose Pola Pricemou aux journalistes de Kankan: « vous devez connaitre les textes de loi qui régissent la liberté de la presse »

La ministre de l’information et de la communication, après son conseil de cabinet, s’est entretenue avec les hommes de médias de la commune urbaine de Kankan, au siège régional de la radio rurale.

Devant les journalistes, Rose Pola Pricemou a insisté sur la responsabilité des journalistes dans le traitement des informations surtout en cette période transitoire.

« Vous savez que vous jouez un rôle important dans le cadre de la refondation de cet Etat. Donc, vous devez jouer en toute responsabilité ce rôle selon les règles de déontologie et d’éthique. Vous savez, quand on désinforme de façon à ce que cela inquiète la cohésion, on n’est plus entrain de jouer notre rôle. Nous avons besoin que vous agissez, faites des déclarations mais pensez aux conséquences. Une information mal donnée à la population contribue à déséquilibrer l’équilibre et donc tout l’effort des membres du gouvernement et l’effort qui a été fait le 05 septembre. Des vies ont été perdues, mais malgré ça, on essaie de faire avancer les choses. Faites raisonnablement votre travail, on a besoin de vous », a déclaré Rose Pola Pricemou.

En Guinée, les journalistes sont protégés par la loi L002. Malgré cela, la ministre de la communication souhaite que ces textes de loi soient maîtrisés comme la Fatiha par les journalistes de Kankan.

« Avec la HAC, on a mis en place un document de déontologie référentiel pour vous dire qu’est-ce que vous êtes capables de faire et comment le faire, parce qu’on a des textes de lois qui régissent la liberté de la presse. C’est vrai la liberté de la presse mais il y a des limites. Il y a la liberté de la presse, vous avez droit à l’accès à l’information, il y a le droit à la cyber sécurité, il y a des textes de loi qui régissent tout ça. Donc, vous devez les connaitre en tant que acteurs de la presse », a-t-elle ajouté.

Après cette rencontre avec les Hommes de médias, la Ministre a entamé une tournée dans les différents médias locaux de la place.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan