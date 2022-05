Route Kankan-Kissidougou : le Burkinabè Mahamadou Bonkoungou accusé d’avoir pris 60 millions d’euros… et détalé

Invité hier mercredi 11 mai dans l’émission “Mirador” de la radio Fim Fm, le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow, a expliqué que le projet de construction de la route Kankan-Kissidougou confiée à la Société EBOMAF n’a pas été exécuté alors que 60 millions d’euros avaient été décaissés.

« Il y a eu des décaissements de l’ordre de 60 millions d’euros et la route n’a pas été faite… »

«Vous avez parlé du problème des 2 routes emblématiques avec le contrat EBOMAF [du magnat burkinabè Mahamadou Bonkoungou]. En tout cas, il y a eu des décaissements de l’ordre de 60 millions d’euros, la route n’a pas été faite et les équipements ont disparu. Donc à la suite de ça, il va falloir qu’on prenne des mesures appropriées contre M. Mahamadou Bonkoungou »

Plus loin, le ministre des Infrastructures et des Transports a apporté des précisions sur l’arrêt de la route Kankan-Mandiana à cause de ce qu’il appelle une modique somme d’argent de 450 mille dollars.

«En attendant on est en train de commettre des équipes là-bas pour réhabiliter la route et Kankan-Mandiana qui était à l’arrêt parce que la mission de contrôle n’avait pas été payée pour tout juste la modique somme de 450,000 $, que l’État devait payer. Donc, c’est l’État qui a failli à ses obligations. Pour redémarrer le projet de la route, j’ai fait convoquer M. Kaba Guiter, je lui ai dit écoute la route est à l’arrêt depuis plus de 4 ans, à cause de 450,000 $. J’ai dit que ce n’est pas une situation qu’on a créée, c’est une situation qu’on a trouvée. Un État qui n’arrive pas à trouver 450,000$, comme on le dit, c’est un État failli. On n’a pas payé mais je lui ait dit paye, après nous on va trouver l’argent pour te rembourser et c’est qu’il a fait. La route là a redémarré », a précisé le ministre Yaya Sow.

À retenir que le PDG de EBOMAF, la société chargée d’exécuter la route Kankan-Kissidougou avait annoncé il y a quelques mois qu’il va poursuivre la Guinée en justice pour des factures impayées.

Mamadou Yaya Barry