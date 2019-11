Route Kankan-Mandiana : déjà, 40 kilomètres prêts à recevoir le bitume

Les travaux de construction de la route nationale N°7 Kankan-Mandiana (85 km), ont effectivement repris depuis le 3 octobre dernier, en sa seconde phase qui est la tranche optionnelle.

Une délégation de l’entreprise GUITER S.A (en charge des travaux), conduite par Mory Kaba, conseiller du PDG de GUITER et chargé de la communication de l’entreprise, était sur les lieux, ce jeudi 7 novembre 2019, pour constater l’état d’avancement des travaux.

Au PK 24, l’entreprise tâche à mettre la couche de fondation en litho, avant de faire passer le grave bitume qui est la couche de base qui sera suivie de la couche de roulement.

D’après Amadou Sadjo Diallo, directeur du projet de la RN N°7 Kankan-Mandiana, déjà 40 kilomètres sont prêts à recevoir le bitume. Et à partir de la semaine prochaine, ils entameront le bitumage.

« Une fois qu’on entame ici, on va continuer jusqu’à Mandiana sans arrêt, parce que toutes les conditions sont réunies ici. On a tous les matériaux pour réaliser les travaux », a déclaré Amadou Sadjo Diallo.

Cette tranche, son délai d’exécution, est de 24 mois.

Les difficultés pour la mobilisation des ressources dont ce projet de partenariat public-privé, avait tant souffert, se dissipent progressivement, soutient Mory Kaba.

« Nous avons passé beaucoup de temps à régler les détails sur comment obtenir et garantir le financement. Donc, aujourd’hui, L’État a joué son rôle et l’entreprise GUITER aussi a joué son rôle. Pratiquement, nous sommes à la fin de toutes les négociations. L’entreprise qui a désormais obtenu toutes les garanties de la part de L’État, le délai sera respecté », a promis le conseiller du PDG de GUITER et par ailleurs, chargé de la communication de l’entreprise.

Au PK 36, l’entreprise est en train de faire des assainissements de 1036 de chaque côté de la route.

Selon les agents du projet, le terrassement est réalisé à plus de 60 kilomètres à date.

Au PK 42, les pieds de mouton, les niveleuses ainsi que les compacteurs, sont à l’œuvre pour le remblayage.

La délégation a également visité la carrière de granites où GUITER s’approvisionne. Celle-ci est nichée dans la zone de Missamana à 35 kilomètres de Sanfina. Et ces 35 km, c’est l’entreprise qui a créé la route.

Selon Amadou Sadjo Diallo, la société compte cinq (5) sites d’exploitation de granites.

A rappeler que le projet de construction de cette route nationale Kankan-Mandiana, a débuté depuis 2014.

Mamadou Sagnane (In MosaiqueGuinee)