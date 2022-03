Route Kindia-Conakry : deux camions prennent feu

Deux camions, l’un en partance pour Kankan et l’autre en panne stationné ont pris feu ce mardi 15 mars 2022 sur la route nationale Kindia-Conakry. Pour l’instant, on ignore les causes réelles de cet incident.

Selon l’un des apprentis, tout est parti lorsque leur camion a commencé à dégager une odeur qui s’est transformée en feu. Finalement le feu s’est propagé jusqu’à un autre camion en panne et stationné sur la route.

C’est plus précisément dans la sous-préfecture de Mambia que ce camion rempli de produits alimentaires a pris feu lorsqu’il partait à Kankan. Interrogé ce mercredi 16 mars 2022, Mamadou Moussa Bah, l’un des apprentis de ce camion est revenu sur l’incident.

« Nous étions en partance pour Kankan, malheureusement nous avons eu une panne et cela a commencé en bas. Nous avons senti l’odeur d’abord par la suite, nous avons cherché à savoir d’où venait l’odeur mais sans succès. Peu après, le camion a pris feu et lorsque nous sommes venus à côté de ce camion qui était en panne le feu s’est propagé et nous n’avions pas d’extincteur pouvant nous permettre de circonscrire les flammes. Nous avons tout perdus presque dans les flammes, rien n’;a été récupéré », a expliqué Mamadou Moussa Bah

Selon ce même apprenti, tous les matériels ont été incinérés et aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

