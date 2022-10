Routes dégradées, insécurité, prix du panafricanisme à Ahmed Sékou Touré en Éthiopie (conseil des ministres)

La Session Ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 27 octobre 2022 de 10H à 12H, sous la Haute Autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.



Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION II. COMPTE-RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL INTERMINISTERIEL DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 III. DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES IV. DIVERS I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION

Le message de Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a principalement porté sur la demande d’adéquation entre les priorités présidentielles à travers les projets d’importance nationale et la lettre de cadrage et orientation budgétaire de la Loi des finances 2023.

Au Premier Ministre, au Ministre du Budget et au Ministre des Finances et du

Plan, le Président a instruit d’affiner la Stratégie et le Chiffrage du plan de Relance de notre Économie en cette période de Transition

Le Président a instruit le Ministre du Budget, de prendre toutes les dispositions pour le cadrage budgétaire de la loi de finances initiale 2023 pour le Recensement Général de la Population.

Aussi, il a exhorté les membres du Gouvernement à mieux s’imprégner, du contenu des règles régissant la passation des marchés publics et ce, dans la ligne des principes de refondation de l’Etat et de rectification institutionnelle.

Enfin, il a invité les membres du Gouvernement à éviter les erreurs du passé qui consistaient notamment en la personnalisation et la politisation de l’Administration.

II. COMPTE RENDU DU CONSEIL INTERMINISTERIEL

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le docteur Bernard GOUMOU a, au nom du Président de la Transition et au nom de l’équipe gouvernementale, présenté ses condoléances les plus attristées aux ministres Secrétaire Général du Gouvernement et à celui de la Culture pour la perte de leurs proches.

Ensuite, le message du Premier Ministre a porté sur quatre points :

Tout d’abord, le Chef du Gouvernement a félicité les Ministres pour leurs actions agricoles menées en étroite application des instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, qui consistaient à cultiver 50 hectares chacun, en vue de renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays.

Le Chef du Gouvernement a trouvé nécessaire de traduire cet esprit, en stratégie dynamique, pour soutenir la production locale. Avec l’appui du FODA, cette initiative pourrait être élargie au niveau des hauts fonctionnaires, a-t-il indiqué. Aussi, le Premier Ministre a invité le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage à réfléchir sur un mécanisme de production, dont l’effet serait d’attirer les villes vers les campagnes. Ensuite, le Chef du Gouvernement a constaté, la résurgence de l’insécurité dans les villes de l’Intérieur du pays, et très fortement dans le grand Conakry. A travers des remontées d’information du ministère de la Sécurité, il a été rapporté, il y a quelques jours, qu’un vigile aurait été retrouvé ligoté et tué dans la commune de Matoto. Deux autres attaques à main armée ont également été signalées dans la même commune, où un jeune étudiant en licence aurait été fauché à Sangoyah. Le 21 octobre dernier, une boutique de vente de produits cosmétiques et de changes de monnaie avait aussi été cambriolée par des inconnus dans un grand marché de la capitale. Une autre boutique aurait été également vidée de son contenu par des hommes armés à Kindia.

Sur la question des violences faites aux femmes, le Premier Ministre a fait un constat amer sur l’intensification des cas de viols. D’après les données de la médecine légale, 12 cas de viol seraient enregistrés en moyenne par jour.

Dans la perspective de rassurer et de mettre en confiance nos concitoyens, le Chef du Gouvernement a invité les Ministres en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, de la Défense et de l’Administration du Territoire, à travailler d’urgence et en synergie, sur un plan renforcé de lutte contre le banditisme et le crime organisé, car, dira-t-il, il ne doit pas y avoir de tolérance pour les hors-la-loi.

Aussi, il a exhorté les Ministres en charge de la Sécurité et des télécommunications, de rendre opérationnel les numéros verts, afin de faciliter l’accès rapide aux services de sécurité et de la défense dans les zones signalées en cas d’urgence. Relativement à la situation des banques, le Premier Ministre a informé que leurs responsables se plaignent de plus en plus d’être sous pression et de fortes menaces venant des Agents de sécurité et de contrôle. D’où l’obligation du Gouvernement de les rassurer pour éviter de détériorer le climat des affaires dans le pays. A cet effet, le Chef de Gouvernement a invité le Gouverneur de la Banque Centrale à organiser une réunion afin d’harmoniser les positions. Pour terminer, le Premier Ministre a rappelé que le Président de la Transition a pris un décret le vendredi soir, portant mise en place du Comité Technique de suivi des recommandations des assises nationales. Il a donc instruit son cabinet, de préparer des projets de correspondances à l’intention des parties prenantes pour la désignation de leurs représentants dans ledit Comité.

Les travaux de ce Comité seront menés concomitamment avec le cadre de dialogue inclusif auquel il souhaite, la participation de tous les acteurs concernés, a-t-il informé.

A titre d’information, sur l’évolution des travaux des facilitatrices, le Chef du Gouvernement a précisé qu’à ce jour, 30 des 34 entités sociopolitiques du pays ont été rencontrées. De ce fait, le Premier Ministre a fait part au Conseil de son intention d’entamer une tournée dans les quartiers généraux des Alliances et coalitions des partis politiques et organisations de la société civile. Pour lui, cette démarche s’inscrit en droite ligne de la politique du Président de la Transition.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a présenté une communication relative à l’organisation d’une filière de Certification en Administration Publique pour 60 jeunes cadres guinéens.

Dans le cadre de la refondation de l’Etat, le Ministre a rappelé la nécessité d’instaurer une administration publique performante, capable de porter le défi de la reconstruction du pays dans tous les secteurs d’activités. Le ministre des Infrastructures et des Transports a, quant à lui, présenté une communication relative au Contrat Commercial des travaux de réhabilitation de la route nationale Coyah-Mamou-Dabola.

Le Ministre a rappelé que, dans le cadre du suivi de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de cette route, y compris l’analyse des dégradations prématurées observées sur la chaussée, des réunions de concertation ont eu lieu les 10 et 12 octobre 2022 au Ministère des Infrastructures et des Transports.

Sur les dégradations, le Ministre a fait savoir qu’une mission de contrôle s’est rendue sur le terrain. A la suite, le chef de cette mission, a fait un exposé sur les dégradations prématurées relevées sur la chaussée depuis janvier 2022, principalement sur les tronçons en pente réalisés courant mai et juin 2021 (soit sur 14 Km). Enfin le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a présenté une communication relative à l’adhésion de la République de Guinée au Fonds de Solidarité Africaine (FSA).

Le FSA est une Institution financière multilatérale qui a pour mission de contribuer au développement économique et au progrès social de ses Etats membres .Il facilite à travers ses différentes techniques d’intervention, l’accès aux ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d’investissements et des autres activités génératrices de revenus. Ainsi, le Ministre a démontré la nécessité pour notre pays d’adhérer à cette importante structure.

III. DECISIONS Ministère du Travail et de la Fonction Publique

Le Conseil a décidé de l’organisation d’une filière de certification en Administration Publique assortie des dispositions suivantes : Adapter le système Administratif Guinéen en s’inspirant d’autres systèmes de la sous-région ; Approfondir la réflexion selon un programme détaillé tout en associant les Départements Ministériels ; Renforcer les critères de sélection des candidats ; Recenser les besoins en termes de postes de responsabilités, proportionnellement aux cadres devant être formés pour faciliter leurs affectations en fin de formation.

Ministère des Infrastructures et des Transports

Communication relative au Contrat Commercial EPC N°2017/101/1/2/1/2 /2/014 des travaux de réhabilitation de la route nationale Coyah-Mamou-Dabola.

Le Conseil a décidé : De contacter l’Ambassade de Chine à travers le Ministère des Affaires

Etrangères pour trouver une solution pour la livraison d’une route obéissant aux normes internationales ; D’impliquer l’Entreprise co-contractante dans les négociations ; De mettre à la disposition de l’ACGP les aspects techniques ; De prendre toutes les dispositions juridiques et financières nécessaires, pour renforcer la structure de la chaussée avec une communication pour éclairer la lanterne de la population sur la nature du contrat signé par le gouvernement précédent.

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

Communication relative à l’Adhésion de la Guinée au Fonds de Solidarité Africaine (FSA).

Le Conseil a décidé d’apporter son soutien indéfectible à l’Adhésion de la République de Guinée au Fonds de Solidarité Africaine (FSA).

IV. DIVERS. Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des Guinéens de l’Etranger, a informé le Conseil que le Gouvernement Ethiopien organisera du 04 au 06 Novembre 2022, le forum sur le Leadership Africain, au cours duquel il compte décerner le prix du panafricanisme à feu Mr le Président Ahmed Sékou Touré. Ce forum sollicite la présence du Gouvernement Guinéen et celle de la famille du feu Président récipiendaire. Madame la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a fait un compte rendu succinct de sa mission de travail à Niamey à l’occasion de la 4ème réunion du Sahel. Le ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a fait part de sa récente mission au Caire au Salon International de l’Eau, sur invitation de son homologue, en prélude à la COP 27. Le ministre de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, a informé le

Conseil de la remise des clés des logements construits à la Cité Douane par la Société ADOHA. Madame la Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables a fait part de la célébration prochaine de l’An 50 du Centre National de l’Orthopédie sous la présidence d’honneur du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et à cette occasion d’importants dons seront octroyés aux handicapés. Madame la Ministre de l’Information et de la Communication a informé le Conseil de la retransmission en direct des phases finales de la prochaine Coupe du Monde dont le coup d’envoi se fera le 19 novembre 2022 au Quatar. Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a informé le Conseil des bonnes dispositions prises en faveur des personnes âgées devant percevoir mensuellement leurs pensions revalorisées. Dans le but de prévenir et de lutter contre l’indélicatesse des fonctionnaires de police, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile , a informé de la création d’un Conseil de Discipline, dont les conseillers seront prochainement installés sous la présidence d’honneur du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Madame la Ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime, a porté à l’attention du Conseil de sa participation à la 68e Conférence de la Commission Baleinière Internationale (CBI), qui s’est tenue à Portoroz en Slovénie du 18 au 22 octobre 2022, pour soutenir la candidature de la Guinée à la Présidence de ladite Commission.

Conformément aux valeurs du CNRD, portant notamment sur le

Repositionnement de la Guinée sur la Scène Internationale, le Commissaire Guinéen Amadou Telivel Diallo, a été élu à la tête de la CBI pour la période 20232025, faisant de lui, le Premier Africain à occuper cette importante fonction.

Par ailleurs, en marge de cette session, Madame la Ministre a eu un entretien fructueux avec son homologue de la République de Slovénie sur les axes de coopération future entre les deux pays.

Dans la même dynamique, elle a également rencontré le Secrétaire Exécutif de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les États Africains

Riverains de l’Océan Atlantique (COMAHFAT) ; organisation au sein de laquelle notre pays entend occuper désormais la Présidence, au regard de son énorme potentiel halieutique et, des dispositions pertinentes qui régissent ladite commission. Monsieur le Ministre de l’Economie des Finances et du Plan, à la tête d’une importante délégation, a fait le compte rendu de sa mission de travail aux EtatsUnis, mission au cours de laquelle il eut plusieurs contacts notamment avec le monde de la finance internationale.

Il a informé le Conseil de la nomination en qualité d’Administrateur du Fonds Monétaire International (FMI) de notre compatriote Monsieur Facinet Sylla. Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a fait à son tour , un compte rendu succinct de sa mission à Londres. Enfin le Ministre de la Santé, a informé le Conseil du rappel à Dieu d’une des sommités du monde médical guinéen, ancien doyen de faculté, ancien Ministre et ancien fonctionnaire international, le professeur Mamadou Pathé Diallo.

Conakry le 27 octobre 2022

Le Conseil des Ministres