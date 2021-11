Routes : le groupe GUICOPRES décroche un nouveau contrat en Sierra-Léone

Le groupe Guicopres à travers sa filiale Guicopres Sierra-Léone vient de décrocher un contrat de reconstruction d’une route de 78 kilomètres, en Sierra-Léone.

L’annonce a été faite par le PDG du groupe Guicopres, Kerfalla KPC Camara sur sa page Facebook.

« Je suis fier d’annoncer que notre filiale Guicopres Sierra-Léone a obtenu ce mois de Novembre 2021 un contrat de reconstruction sur une durée de 36 mois, de 78 km du tronçon « Sefadu – Kamiendor » de la route menant à la frontière Guinéenne », a annoncé le prospère homme d’affaires Kerfalla KPC Camara.

Selon le PDG de Guicopres, l’adjudication de ce contrat à son groupe est une marque de reconnaissance au groupe après la réalisation d’un premier contrat, il y a deux ans.

« Cette commande publique de l’Etat Léonais est une reconnaissance renouvelée des capacités techniques et de l’excellente image de Guicopres Sierra Léone; ceci après qu’un premier tronçon de route ait déjà été réalisé avec succès, il y a de cela deux ans. Je souhaite adresser en cette heureuse occasion mes chaleureuses félicitations et mes remerciements personnels à Monsieur Youssouf Decazy CAMARA, DG de Guicopres Sierra Léone ainsi qu’à ses équipes, pour l’excellent travail de suivi et de préparation du dossier ayant conduit à l’adjudication de ce contrat signé avec l’Autorité des Routes de Sierra Leone », a indiqué Kerfalla KPC Camara.

L’homme d’affaires guinéen a saisi l’occasion pour louer les travaux réalisés lors du précedent contrat exécuté par la filiale du groupe.

« Je profite également de l’opportunité qui m’est ainsi donnée pour réitérer mes remerciements à M. SOW Magariou qui avait travaillé avec efficacité à la réalisation du projet routier précédent ; et grâce auquel nous cueillons aujourd’hui les fruits de notre sérieux et de notre professionnalisme », a-t-il ajouté avant de conclure : « Je conclurai en exprimant ma profonde gratitude à l’Etat Léonais pour la confiance ainsi manifestée au Groupe Guicopres. Nous ferons tout pour en être digne et promouvoir ainsi ce partenariat qui nous honore ».

Sadjo Bah