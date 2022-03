RPG arc-en-ciel : la jeunesse du parti demande l’annulation de la convention du ce 31 mars 

C’est à travers un point de presse tenu ce mercredi 30 Mars que le collectif des jeunes du RPG Arc-en-ciel a manifesté sa désapprobation pour la convention extraordinaire du parti prévue ce 31 mars, au siège du parti.

Par ailleurs, ces jeunes pointent du doigt le conseil exécutif provisoire d’être « manipulé » par Dr Kassory Fofana qui selon le porte-parole du collectif désoriente les militants aux principes du parti.

« Depuis la mise en place d’un soi-disant Conseil Exécutif Provisoire, des fuites en avant sont enregistrées dans les activités politiques du parti. Cela s’explique par l’envoie des missions politiques secrètes à l’intérieur du pays pour désorienter les militants et les responsables des objectifs réels du parti. Ces missions n’ont pour objectifs que de convaincre certains responsables sans le consentement des différentes bases sur le choix de l’ancien premier ministre, Dr Ibrahima Kassory FOFANA », a déclaré Sadou Savané, secrétaire général de la jeunesse du parti de Yimbaya.

Selon lui, cette jeunesse soutient que le but principal de l’ex premier ministre n’est qu’une couverture face à la juridiction guinéenne et met en garde : « Ces manœuvres dont la finalité est l’organisation d’une convention extraordinaire ce 31 mars 2022 sans aucune base juridique légale et en violation flagrante des textes du parti, consiste à se tirer une couverture politique afin d’échapper aux juridictions du pays. La tenue de toute forme de convention le 31 mars 2022, serait considérée comme un acte de division orchestré par certains membres du Bureau Politique National à la solde de Monsieur Kassory Fofana. Nous demandons l’annulation immédiate de cette fameuse convention pour le maintien de l’unité d’action du parti. Nous exigeons la poursuite de la restructuration déjà entreprise qui aboutira à la ténue d’un congrès », a-t-il indiqué.

Finalement, la jeunesse de l’ex parti au pouvoir martèle que : « ce choix est loin d’être celui du président du parti, le Pr Alpha Condé », a conclu Sadou Savané au nom de la jeunesse du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG).

Mariame Mayi Cissé