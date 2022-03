RPG : c’est acté, Kassory choisi président du Comité Exécutif Provisoire (CEP)

C’est désormais officiel. L’ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana est le président du comité exécutif provisoire du RPG ARC-EN-CIEL (ex-parti au pouvoir). Communiqué de la direction nationale de la communication…👇👇

Une délégation de Direction Nationale constituée des délégués du Bureau Politique National et du Comité Central, s’est rendue ce matin mercredi 9 mars 2022, à la résidence de Dr Ibrahima Kassory FOFANA pour lui signifier le choix porté sur sa personne comme Président du Comité Exécutif Provisoire (CEP) avec les bénédictions du Président Alpha CONDÉ.

A cette occasion, des messages chargés d’enseignements sur l’histoire du parti, l’union des forces et son organisation, ont été livrés dans une chaleur militante empreinte de dévouement et de détermination pour une renaissance plus forte.

Des hommages ont également été rendus au Prof Alpha CONDÉ dont l’ombre et la doctrine planent sur l’esprit de chacun et de tous.

Dr Ibrahima Kassory FOFANA prenant la parole, a conclu qu’il mesure la taille de la responsabilité nouvelle et a appelé tous, à contribuer à l’apaisement en faveur du rassemblement, comme l’a toujours prôné son grand frère le Prof Alpha CONDÉ.

La Direction Nationale de la Communication