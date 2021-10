RPG AEC et alliés : Bantama, Makanéra, Zalikatou, Papa Koly… en réunion, Saloun à la tête du comité de crise

Les cadres du RPG et ses alliés ont eu une rencontre hier mercredi 6 octobre au siège national du RPG Arc-en-ciel (RPG AEC) à Conakry-Gbessia. L’objectif était de finaliser la création d’un comité de crise qui doit traiter tous les problèmes par rapport au parti : libération du Pr Alpha Condé, préparatifs des élections à venir.

Cette rencontre a connu la présence de plusieurs ténors du RPG Arc-en-ciel, notamment les anciens ministres Sanoussy Bantama Sow, Zalikatou Diallo, Papa Koly Kourouma, mais aussi des anciens députés et autres responsables du parti et les partis alliés.

Contacté par notre rédaction, mercredi 6 octobre, Alhousein Makanéra Kaké président du FND et membre de ce comité a fait savoir que ce nouveau comité a, à sa tête le Secrétaire Général du RPG, Saloum Cissé et il est composé de 4 commissions. « Premièrement, il y a la commission “stratégique” qui va définir tout ce que nous devons faire et comment le faire et avec qui le faire. Deuxièmement, il y a la commission “communication” qui doit donner toutes les informations en temps réel à la population et particulièrement nos militants et sympathisants, parce que nous avons remarqué qu’il y a beaucoup d’intoxication, surtout de la part de nos adversaires et qui voudraient utiliser cette situation pour nous expier…Mais aussi faire en sorte que le bilan du président de la République soit défendu et pour qu’on puisse faire comprendre aux Guinéens même si tout n’a pas été parfait mais le bilan du Pr Alpha Condé reste de loin le meilleur bilan de tous les régimes qui l’ont succédé.», martèle cet ancien député de l’Assemblée Nationale.

Troisièmement, poursuit-il, il y a la commission “remobilisation et information” qui a pour rôle « de s’occuper rapidement de la mobilisation totale de nos militants et sympathisants et de les accompagner pour toute organisation qui serait demandée au niveau de la direction nationale du parti.»

Et pour terminer, dit-il, il y a quatrièmement la commission ”finance” « Vous savez l’argent c’est le nerf de la guerre, il faut absolument faire en sorte que cette commission puisse mettre à disposition tout ce que les 3 autres commissions ont besoin pour son bon fonctionnement.», dira M. Kaké.

À en croire cet ancien ministre de la Communication, ce parti ne peut pas mourir comme beaucoup le prétendent, dans la mesure où il y a en son sein beaucoup d’anciens ministres, d’anciens députés, d’anciens directeurs ainsi que des préfets et sous-préfets et des militants engagés « Donc c’est pour vous dire que ce qui nous sépare de Sekoutoureya, c’est l’organisation de l’élection présidentielle.», a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry

622266707