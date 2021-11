RPG : le journaliste malmené décide de porter plainte

Vingt-quatre heures après l’agression dont il a fait l’objet au siège du RPG Arc-en-ciel (ancien parti au pouvoir) mercredi, le journaliste Mohamed Camara décide de passe à la vitesse supérieure.

Une plainte sera déposée ce jeudi par lui et son avocat maître Salifou Béavogui devant le tribunal de première instance de Mafanco. Cette information nous a été confirmée par la victime qui dit avoir fait aussi l’objet de menace en plus des injures des militants à son encontre

« J’ai décidé de porter plainte contre le RPG arc-en-ciel parce que j’ai reçu des menaces, des injures et des propos discourtois à mon encontre . J’ai contacté mon avocat Maître Salif Beavogui, et on ira porter plainte dans les prochaines heures au tribunal de la première de Mafanco », a-t-il confié à Mediaguinee.

Maciré Camara