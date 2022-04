RPG : l’ex-ministre Yéro Baldé sur le départ !

[Info Mediaguinee] Entre le RPG, l’UFDG et le CNRD, le feuilleton prendra plus de temps que prévu. Avec la chute d’Alpha Condé, le RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) et l’UFDG de Cellou Dalein Diallo pourraient connaître des jours mouvementés avec des départs annoncés.

Au sein du parti jaune, après l’ancien ministre Oyé Guilavogui, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), c’est au tour de l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur Abdoulaye Yéro Baldé de prendre ses distances. Lui qui refuse de piper mot sur la fin du régime Condé. Le « soldat et fils spirituel » d’Alpha Condé qui a démissionné en février 2020 du gouvernement Kassory à la veille du 3è mandat pourrait dans les prochains jours ou mois être à la tête d’une formation politique. L’intéressé a déjà annoncé la nouvelle à ses proches. Même s’il refuse encore de se confier à Mediaguinee. Malgré toutes nos sollicitations.

A l’UFDG, une autre déflagration se prépare. Après bien sûr le départ surprise de Ben Youssouf Keita. Comme pour dire que le marigot (politique) guinéen est encore trouble.

Focus