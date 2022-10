RPG : un grand mouvement menace de manifester contre le CNRD (les raisons)

Dans une déclaration lue ce samedi 8 octobre à son siège national à Gbessia par les membres du Forum National pour la libération du professeur Alpha Condé (FONAL-PRAC), le RPG Arc-en-ciel a demandé la libération totale de l’ex-président Alpha Condé, la libération des cadres du parti qui sont détenus en prison, la restitution des biens qui leur seraient enlevés à l’intérieur du pays et un cadre de dialogue sincère et franc.

Selon Ibrahima Touré, président de (FONAL-PRAC), membre du bureau national de la Jeunesse, si cela n’est pas fait, ils vont descendre dans la rue pour revendiquer ce qui leur revient de droit.

« Nous demandons la libération de nos cadres, la libération totale du président Alpha Condé et la restitution de nos biens qui ont été enlevés par les nouvelles autorités à l’intérieur du pays. Et nous exigeons aussi la création d’un couloir de cadre dialogue sincère, crédible et franc. Ce sont nos revendications. Faute de quoi, nous allons faire valoir notre droit de manifestation pour exiger ces différents points demandés. Après le coup d’État, les autorités militaires à l’intérieur du pays ont saisi des voitures pick-ups et nos motos dans nos différents sièges à l’intérieur. Et ces biens là sont des propriétés du parti. Un bien qui appartient à un parti politique ne doit pas être confondu à un bien de l’Etat ou à un bien d’une autre personne. Donc ces biens là ont été enlevés contre notre volonté. Nous demandons la restitution. Au cas contraire, nous allons manifester », a indiqué Ibrahima Touré, président de FONAL-PRAC.

Ci-dessous, la déclaration 🔻

Christine Finda Kamano

622716906