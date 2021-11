RPG. Un journaliste malmené et chassé du siège pour une question : « on a même déchiré mon pantalon »

L’acte s’est passé hier mercredi 3 novembre au siège du RPG arc-en-ciel à Gbessia. Et ce n’est pas la première fois que des militants de ce parti s’en prennent aux journalistes qu’ils vont jusqu’à traiter parfois d’espions.Le présent cas concerne Mohamed Camara, un journaliste travaillant au compte du site liberationinfo.com. Son crime, avoir posé la question de savoir ce que pense les membres du parti du fait que des militants auraient exprimé leur souhait de voir l’ancien ministre des Hydrocarbures Diakaria Koulibaly prendre la tête du parti après la chute du Professeur Alpha Condé. Une question qui a aussitôt entraîné des murmures et des disputes violentes entre certains militants et d’autres journalistes, interrompant même la conférence pour quelques minutes. Cette situation n’étant pas la première, les autres journalistes avaient eux aussi choisi de bouder la conférence jusqu’à ce que des responsables s’en mêlent, leur présentant ainsi des excuses.

Mohamed Camara qui a eu le pantalon déchiré suite à cela a exprimé sa déception

« Mon péché c’était quoi? C’est d’avoir posé une question par rapport à l’avenir du parti parce que nous avons vu sur les réseaux qu’il y a une succession qui est en train de survenir au sein du RPG arc-en-ciel. Il y a des groupes actuellement, il y a le groupe des caciques qui étaient au près du président et les jeunes qui veulent que l’ancien ministre Diakaria Koulibaly prenne la tête du RPG arc-en-ciel. C’est la question là que moi j’ai posé parce que les anciens dignitaires étaient là mais je n’ai pas vu Diakaria Koulibaly. J’ai voulu que mes inquiétudes soient dissipées. Raison pour laquelle j’ai posé la question de savoir est-ce qu’aujourd’hui Diakaria, parce qu’il y a une partie de la jeunesse qui le soutient, est-ce que le parti est prêt aujourd’hui a lui donner la tête du parti? Tout est parti là, on m’a insulté de père et mère, on a mis à la porte, on a déchiré même mon pantalon. Je ne sais pas quoi dire mais j’ai été très déçu du RPG arc-en-ciel. Qu’un parti qui a géré le pays pendant plus de 10 ans se comporte comme ça pour une simple question, ils n’arrivent pas à répondre », a-t-il déclaré.

Pour terminer, rappelons que le RPG arc-en-ciel n’est pas le seul parti politique où des journalistes ont été injustement traités.

Maciré Camara