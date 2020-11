Le ministre de l’Information et de la Communication Amara Somparé a fait un grand ménage à la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG). Le chef du département a rajeuni les services en y nommant beaucoup de jeunes journalistes. Fodé Tass Sylla et Kaba Condé, deux vétérans de la Maison quittent respectivement leurs postes de directeurs de la télévision (RTG1) et radiodiffusion nationales, Ils sont remplacés par Ibrahima Kalil Diakité et Alpha Ousmane Barry (Diangolo). Arrêté…