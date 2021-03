RTG : le personnel reçoit le vaccin Sinopharm

Le personnel de la radiodiffusion télévision guinéenne à sa tête le Directeur Général Sékouba Savane a reçu la première dose du vaccin Sinopharm pour la prévention contre le coronavirus. L’opération de vaccination s’est déroulée ce mercredi 17 mars 2021 dans les locaux de la RTG, dans la commune de Ratoma.

Techniciens, journalistes, monteurs, étaient tous au rendez-vous pour prendre la première dose de ce vaccin offert gratuitement par les autorités guinéennes.

Après avoir pris sa dose de vaccin, le Directeur général, a, dans son intervention, remercié le Président de la République pour avoir pensé à son personnel avant de saluer le bon déroulement de la campagne au sein de son institution.

« Mes sentiments sont plutôt bons de savoir que nous sommes une priorité en tant qu’hommes de médias pour le gouvernement de la République, pour le chef de l’Etat, le professeur Alpha Condé. Cette campagne a suscité de l’engouement au sein de mon personnel. Il n’y a pas eu de réticence. Je constate que nos techniciens, et nos journalistes, ont accepté de venir se soumettre à cet exercice. Comme nous le constatons tout se passe bien. En attendant, personne n’a rien signalé comme problème. En tout cas pour le moment il n’y a eu aucun problème. Personnellement, je me suis fait vacciner, je n’ai rien ressenti de particulier et je pense que c’est une bonne opération à laquelle chacun de nous doit accepter de se soumettre », a fait savoir Sékouba Savané qui ajoute par ailleurs, « nous sommes des travailleurs qui sont en contact avec toutes les personnes, de tous les horizons. Je pense que la vaccination est une opportunité que nous devons saisir pour nous protéger et sécuriser le cadre de travail dans lequel nous évoluons.»

Pour terminer, il lance un appel aux citoyens guinéens quant au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. «La vaccination ne signifie pas que nous devons renoncer à observer les mesures barrières, même si on est vacciné, on doit continuer à respecter ces mesures barrières parce qu’il ne faut pas oublier que la vaccination est un moyen qui sécurise. C’est l’occasion pour moi d’inviter tous les Guinéens à imiter cet exemple qui est parti d’en haut et que nous sommes en train de continuer au niveau de la RTG. Il faut toujours continuer à observer les règles de santé publique, les mesures barrières pour que justement la maladie ne continue pas de se répandre », a-t-il conseillé.

Abdoulaye Bouka Barry