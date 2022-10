RTG. Mamadouba Soumah « Tessema », l’homme qui a vécu pour la Radio [Ibrahima Ahmed Barry)

Mon coeur saigne…mon âme souffre de peine, de tristesse et de compassion …la perte d’un un mentor, un compagnon de route… un homme qui nous a accueilli et guidé les premiers pas dans le métier de journalisme… Grand Tessema pour les intimes. Mamadouba Soumah pour la famille de Bintimodia.

Dieu a donné, Dieu a repris. L’insubmersible Tessama aussi nous a quitté, le souffle repris presque sur le champ de l’action, du service jusqu’au bout du bout. Cet homme qui a vécu pour la Radio, pour radio Guinée tout court, n’a jamais eu du repos. Un congé pour Tessema était une punition pour lui, tellement qu’il était attaché à sa machine…. l’oreille collée au magnéto, decriptant son sur son, couchant sa belle et gracieuse écriture sur papier rame pour nourrir la rédaction du JR de news factuelles et digeste. Sujet, verbe, complément. Quel régal de lire Tessema dans le journal. Et que dire de l’homme affable, serviable et humain qu’il a été ? Sans doute, l’un des derniers des Mohicans de la RTG Boulbinet…il était la mémoire vivante de la maison mère, témoin de tout, acteur au dessus de tout. Tessema a tout vu, mais n a jamais rien dit de désobligeant ou d embarrassant. C’était la force tranquille, la sagesse personnifiée qui apaisait tous les jeunes bouillants et ingerables de la RTG. Le Général des généraux, le mordu du cuir rond, pieux et pondéré devant l’éternel. L’homme avait épousé la RTG … la maison mère porte incontestable son deuil … Dors en paix grand TESS … on ne doit pas te pleurer mais plutôt te célébrer pour avoir tout donné à ce pays.

Ta silhouette imposante disparaît mais ton image et tes œuvres resteront gravées en nous. Je propose que le studio du journal parle de radio Guinée porte le nom de studio Mamadouba soumah tessema… où son ombre planera à jamais. Mon cœur saigne, mon ame souffre de tristesse et de compassion pour ce baobab qui s affaisse. Paix à son âme !

Ibrahim Ahmed Barry, journaliste consultant Guinée, ancien directeur général de la RTG