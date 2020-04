RTG : Qui veut ternir l’image du directeur général Sékouba Savané ?

« L’une de mes missions est de permettre aux populations d’avoir des informations justes et constructives. Il n’y aura jamais de la chasse aux sorcières au sein de la RTG. » Tels ont été les premiers propos tenus par l’actuel Directeur Général Sékouba Savané lors de sa prise de fonction à la tête de la RTG le 18 juillet 2017.

Depuis, l’homme qui a su propulser très haut la radio privée Atlantic Fm (qui était à l’agonie avant sa nomination) en mettant son maigre salaire au service du média, le visionnaire – réformateur Sékouba Savané excelle chaque jour à travers de bons résultats au sein de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne et ce, depuis sa prise de fonction il y a bientôt trois ans.

Et comme certains aiment à le dire en parlant du comportement de certains Guinéens : « En Guinée les médiocres, les paresseux, les hommes sans vision ni pour eux ni pour leurs familles cherchent toujours des affabulations pour ternir l’image des bonnes personnes. Des bonnes personnes qui, au-delà de leurs familles respectives, participent au développement de la Nation. »

Cette citation reflète exactement le caractère « sadique » de certains travailleurs de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne – RTG qui depuis sa création, a connu en son sein des individus qui ont œuvré non pas pour son progrès mais pour la destitution des brillants directeurs.

Vous qui voulez salir l’image de Sékouba Savané, avez-vous oublié que ce Monsieur a contribué, de par son initiative personnelle, à la création d’un site web pour permettre à la RTG d’être comme les chaînes internationales. Toujours au front, ne ménageant pas d’énergie, ne manquant jamais d’inspiration, il a déployé des reporters dans les régions administratives afin que les réalités de l’ensemble des villes et contrées du pays soient relayées et vues par tous les Guinéens où qu’ils se trouvent. Donnant ainsi à la Radio et à la Télévision guinéennes le vrai sens d’un média de service public et plus que jamais proche des citoyens. Les preuves sont cousues de fils blancs et il suffit de suivre les différentes éditions et émissions de la RTG pour se rendre compte du travail titanesque que Sékouba Savané abat au quotidien pour davantage rapprocher la chaîne-mère de ses auditeurs et téléspectateurs.

Par ailleurs, jamais le sens du partage n’a eu autant de résonance ici comme maintenant. De par le système de décentralisation, le Directeur Général de la RTG permet à l’ensemble du personnel (journalistes et techniciens y compris) de bénéficier du fruit de son travail à travers une répartition judicieuse des montants obtenus pour des publi-reportages et autres. Une grande première dans l’histoire de cette boîte. Une réforme audacieuse qui a surtout permis d’améliorer substantiellement les conditions de vie des travailleurs.

En donnant la parole à tout le monde et en écoutant tout le monde, Sékouba a su faire de la RTG le creuset pour le monde rural (agriculteurs et éleveurs) dont les cris de cœur, les préoccupations et les succès sont relayés à tout bout de champ dans des documentaires et magazines. L’objectif étant de pousser les institutions nationales et internationales à leur venir en aide. A cela s’ajoutent des efforts quotidiens qui sont déployés pour la promotion du civisme, de la non-violence et du vivre-ensemble, des valeurs si chères au Président de la République, Professeur Alpha Condé.

Ainsi, au lieu d’aider à amplifier cette dynamique en encourageant les Directeurs – comme Sékouba Savané – qui posent de bonnes actions pour leur Nation, des individus mal intentionnés cherchent plutôt à saper ces efforts au nom des raisons qui leur sont propres mais qui ne sauraient justifier les actes ignominieux qu’ils posent.

Alors rien d’étonnant de les voir psalmodier, raconter des affabulations sur un Directeur qui se bat nuit et jour pour le développement de ce média.

En attendant que Dieu vous délivre de votre maladie, sachez tout simplement – oiseaux de malheur – que la bonne volonté, l’honnêteté, le patriotisme, l’esprit d’équipe et la foi en Dieu de Sékouba Savané l’aideront toujours à vaincre toute personne qui pensera à lui faire du mal.

Alpha Abdoulaye Bouka Barry, RTG